مباشر الدوري الإسباني - ألميريا ضد ريال مدريد

يحل ريال مدريد ضيفًا على ألميريا في ملعب باور هورس بالجولة الأولى من الدوري الإسباني.

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**بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.