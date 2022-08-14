مباشر الدوري الإسباني - ألميريا ضد ريال مدريد
الأحد، 14 أغسطس 2022 - 20:45
كتب : FilGoal
يحل ريال مدريد ضيفًا على ألميريا في ملعب باور هورس بالجولة الأولى من الدوري الإسباني.
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**بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.
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