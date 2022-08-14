مباشر كأس مصر - منتخب السويس ضد سموحة
الأحد، 14 أغسطس 2022 - 19:04
كتب : FilGoal
يستقبل منتخب السويس نظيره سموحة في ربع نهائي كأس مصر.
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بداية المباراة
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