مباشر كأس مصر - منتخب السويس ضد سموحة

الأحد، 14 أغسطس 2022 - 19:04

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي سموحة بالفوز على الأهلي

يستقبل منتخب السويس نظيره سموحة في ربع نهائي كأس مصر.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هـــنــــا

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بداية المباراة

سموحة كأس مصر
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