انتهت في كأس مصر - منتخب السويس (0) - (2) سموحة
الأحد، 14 أغسطس 2022 - 19:04
كتب : FilGoal
يستقبل منتخب السويس نظيره سموحة في ربع نهائي كأس مصر.
FilGoal.com يقدّم تغطية لأبرز أحداث المباراة.
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ق 93 جووول الثاني من إيليا سيلا بعد تمريرة من عبد الكبير الوادي مرت من حارس المرمى ليسجل سيلا في المرمى الخالي
ق 91 بطاقة حمراء لأحمد حاتم لاعب منتخب السويس
ق 75 جووول محمد نادي يسجل الهدف الأول لفريق سموحة.. مراوغة رائعة وإنهاء متقن في الشباك
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
بداية المباراة
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