انتهت في كأس مصر - منتخب السويس (0) - (2) سموحة

يستقبل منتخب السويس نظيره سموحة في ربع نهائي كأس مصر.

FilGoal.com يقدّم تغطية لأبرز أحداث المباراة.

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ق 93 جووول الثاني من إيليا سيلا بعد تمريرة من عبد الكبير الوادي مرت من حارس المرمى ليسجل سيلا في المرمى الخالي

ق 91 بطاقة حمراء لأحمد حاتم لاعب منتخب السويس

ق 75 جووول محمد نادي يسجل الهدف الأول لفريق سموحة.. مراوغة رائعة وإنهاء متقن في الشباك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة