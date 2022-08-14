انتهت في كأس مصر - منتخب السويس (0) - (2) سموحة

الأحد، 14 أغسطس 2022 - 19:04

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي سموحة بالفوز على الأهلي

يستقبل منتخب السويس نظيره سموحة في ربع نهائي كأس مصر.

FilGoal.com يقدّم تغطية لأبرز أحداث المباراة.

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ق 93 جووول الثاني من إيليا سيلا بعد تمريرة من عبد الكبير الوادي مرت من حارس المرمى ليسجل سيلا في المرمى الخالي

ق 91 بطاقة حمراء لأحمد حاتم لاعب منتخب السويس

ق 75 جووول محمد نادي يسجل الهدف الأول لفريق سموحة.. مراوغة رائعة وإنهاء متقن في الشباك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

سموحة كأس مصر
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