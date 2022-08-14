استراحة الدوري الألماني - بايرن ميونيخ (2)-(0) فولفسبورج.. نهاية الشوط الأول
الأحد، 14 أغسطس 2022 - 17:02
كتب : FilGoal
يحل فولفسبورج ضيفًا على بايرن ميونيخ في ملعب أليانز أرينا بالجولة الثانية للدوري الألماني، ويشارك المصري عمر مرموش أساسيًا.
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نهاية الشوط الأول
ق43. جووول ثان لبايرن ميونيخ عن طريق توماس مولر الذي وضع قدمه في تسديدة جوشوا كيميتش ليغير اتجاه الكرة للمرمى.
ق32. جووول أول لبايرن ميونيخ عن طريق جمال موسيالا من تسديدة بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء.
ق20. هدف أول ملغي لبايرن ميونيخ عن طريق ساديو ماني الذي كان متسللا.
ق15. ركلة حرة من مرموش ينفذها تلمس الحائط البشري وتعلو فوق المرمى
بداية المباراة
**المباراة تنطلق في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة
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