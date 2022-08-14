طرد بوسكيتس وفشل ليفاندوفسكي.. أرقام من تعادل برشلونة أمام رايو فياكانو

الأحد، 14 أغسطس 2022 - 00:20

كتب : FilGoal

برشلونة - رايو فايكانو - ليفاندوفسكي

سيطرت مجموعة من الأرقام السلبية على تعادل برشلونة ضد رايو فايكانو ضمن انطلاقة فريق المدرب تشافي هيرنانديز بالدوري الإسباني.

وفشل برشلونة في تحقيق الفوز على رايو فايكانو في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، وانتهت المباراة بينهما بملعب كامب نو بالتعادل السلبي.

ولعب برشلونة الجولة الأولى على أرضه للمرة 33 تاريخيا حقق الفوز في 30 مباراة ودون تعادله الثالث عقب مواجهة رايو فايكانو إذ لم يتعرض للهزيمة مطلقا في الجولة الافتتاحية على ملعبه.

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روبرت ليفاندوفسكي صاحب الـ33 عاما بات ثالث أكبر لاعب يسجل ظهوره الأول مع برشلونة في الدوري الإسباني بعد ليليان تورام وهيلاريو.

أرقام سلبية

لم ينجح برشلونة في الفوز على رايو فايكانو خلال آخر مواجهتين بينهما قبل لقاء السبت، ليستمر البرسا دون فوز على فايكانو خلال 3 مباريات متتالية، فشل خلالها أيضا من هز شباك الفريق ذو الألوان البيضاء والحمراء.

تعد هذه المرة الثانية التي يبدأ برشلونة الموسم على ملعبه في الدوري ويفشل في التسجيل بعد مواجهته ضد ريال سوسيداد عام 1968.

سيرجيو بوسكيتس تعرض للطرد الثالث في ٦٨١ مباراة خلال مسيرته مع برشلونة والأول له من ١٣ عاما.

وتلقى سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة البطاقة الحمراء وغادر الملعب مطرودا في الدقيقة 92 بعدما حصل على الإنذار الثاني.

ليفاندوفسكي القادم من بايرن ميونيخ الألماني فشل للمرة الأولى منذ 7 مواسم في التسجيل بالجولة الافتتاحية للدوري، إذ خاض مشاركته الأولى بالدوري الإسباني.

طوال تاريخ الدوري الإسباني فريق واحد فقط تعادل سلبيا على أرضه في اول جولة وحمل اللقب بالموسم ذاته وهو ريال مدريد موسم 2006_2007.

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