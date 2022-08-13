مباشر الدوري الإيطالي – ليتشي (1) (1) إنتر.. لوكاكو يهدر الثاني
السبت، 13 أغسطس 2022 - 20:45
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليتشي وإنتر في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي 2022-2023.
ويحل إنتر ضيفا على ملعب فيا ديل ماري معقل ليتشي العائد حديثا للدوري الإيطالي.
وتذاع مباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق ستارزبلاي والتابع لشبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.
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ق 82: كرة ترتد من الحارس ومتابعة من لوكاكو لكن كرته تجد أقدام الدفاع وتخرج لركنية.
#ليتشي يسجل على الإنتر..
حسن سيزاي يستغل كرة داخل منطقة الجزاء ويضعها في الزاوية الصعبة مسجلاً هدف التعادل#ليتشي_إنتر#الدوري_الإيطالي#أبوظبي_الرياضية Premium 1 pic.twitter.com/XY7edhvo5H— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 13, 2022
ق 48: جوووول التعاااادل لليتشي بعد مرتدة سريعة أنهاها أسان سياسي.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
لوكاااكو يعود ليسجل مبكرًا في مرمى ليتشي! 🔥
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ق 2: جوووول أووووووول.. عرضية من الجهة اليسرى ودارميان يمهدها برأسه ولوكاكو يسجل بكل سهولة من داخل الست ياردات
بداية اللقاء