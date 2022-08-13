مباشر الدوري الإيطالي – ليتشي (1) (1) إنتر.. لوكاكو يهدر الثاني

السبت، 13 أغسطس 2022 - 20:45

كتب : FilGoal

إنتر - ليتشي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليتشي وإنتر في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي 2022-2023.

ويحل إنتر ضيفا على ملعب فيا ديل ماري معقل ليتشي العائد حديثا للدوري الإيطالي.

وتذاع مباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق ستارزبلاي والتابع لشبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.

أخبار متعلقة
انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (4) (2) أودينيزي.. فوز كبير مواعيد مباريات السبت 13-8-2022 - كبار إنجلترا وبرشلونة.. وافتتاحية الدوري الإيطالي رسالة ترحيب من بوفون لـ فابريجاس في دوري الدرجة الثانية الإيطالي الودية الأخيرة.. ميلان يكتسح فيتشينزا بسداسية قبل افتتاح الدوري الإيطالي

--

ق 82: كرة ترتد من الحارس ومتابعة من لوكاكو لكن كرته تجد أقدام الدفاع وتخرج لركنية.

ق 48: جوووول التعاااادل لليتشي بعد مرتدة سريعة أنهاها أسان سياسي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 2: جوووول أووووووول.. عرضية من الجهة اليسرى ودارميان يمهدها برأسه ولوكاكو يسجل بكل سهولة من داخل الست ياردات

بداية اللقاء

إنتر ليتشي الدوري الإيطالي
نرشح لكم
بطلب شخصي.. دي خيا يعتذر لجماهير مانشستر: كلفت الفريق ثلاث نقاط بيولي: لسنا متكاملين لكن اعتقد أن الأمر ممكنا.. وريبيتش بدأ بأفضل طريقة تين هاج بعد الرباعية: كنت أتمنى أن أغير الفريق كاملا بين الشوطين رونالدو يتجاهل تين هاج ويرفض الذهاب لتحية جماهير مانشستر بعد هزيمة برينتفورد بداية مثالية لحامل اللقب.. ميلان يتفوق على أودينيزي برباعية ويكرر ما فعله لأول مرة منذ 2010 تشكيل إنتر - عودة ثنائية "لا لو" أمام ليتشي جيسوس: حققنا الأهم أمام ليستر سيتي وحزين لهذا السبب مؤتمر أرتيتا - عن خيبة أمل جيسوس.. و شيء لم يراه في مسيرته
أخر الأخبار
بطلب شخصي.. دي خيا يعتذر لجماهير مانشستر: كلفت الفريق ثلاث نقاط 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيولي: لسنا متكاملين لكن اعتقد أن الأمر ممكنا.. وريبيتش بدأ بأفضل طريقة 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأولى للأحمر هذا الموسم.. وائل فرحان حكما لمباراة الأهلي ومصر للمقاصة ساعة | الكرة المصرية
تين هاج بعد الرباعية: كنت أتمنى أن أغير الفريق كاملا بين الشوطين ساعة | الدوري الإنجليزي
رونالدو يتجاهل تين هاج ويرفض الذهاب لتحية جماهير مانشستر بعد هزيمة برينتفورد ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد استقبال مؤسس اللعبة في مصر.. رئيس الزمالك يوافق على تكوين فريق للمبتورين ساعة | الكرة المصرية
تين هاج يدخل تاريخ مانشستر يونايتد من الاتجاه الخاطئ ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإيطالي – ليتشي (1) (1) إنتر.. لوكاكو يهدر الثاني 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 متى يفوز الزمالك بالدوري المصري رسميًا 2 انتهت نهائي كأس العرب للشباب - مصر (1)-(1) السعودية.. إلى ركلات الترجيح 3 خبر في الجول - الزمالك يتحرك لحل أزمة تعارض مباراتي دوري الأبطال مع كأس لوسيل 4 فيريرا يغيب عن مباراة الزمالك أمام المقاصة