مباشر الدوري الإيطالي – ليتشي (1) (1) إنتر.. لوكاكو يهدر الثاني

بطلب شخصي.. دي خيا يعتذر لجماهير مانشستر: كلفت الفريق ثلاث نقاط

بيولي: لسنا متكاملين لكن اعتقد أن الأمر ممكنا.. وريبيتش بدأ بأفضل طريقة

تين هاج بعد الرباعية: كنت أتمنى أن أغير الفريق كاملا بين الشوطين

رونالدو يتجاهل تين هاج ويرفض الذهاب لتحية جماهير مانشستر بعد هزيمة برينتفورد

بداية مثالية لحامل اللقب.. ميلان يتفوق على أودينيزي برباعية ويكرر ما فعله لأول مرة منذ 2010

تشكيل إنتر - عودة ثنائية "لا لو" أمام ليتشي

جيسوس: حققنا الأهم أمام ليستر سيتي وحزين لهذا السبب

مؤتمر أرتيتا - عن خيبة أمل جيسوس.. و شيء لم يراه في مسيرته