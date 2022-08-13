مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) فايكانو.. هدف غير محتسب من ليفاندوفسكي
السبت، 13 أغسطس 2022 - 20:44
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد رايو فايكانو في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.
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ق 12: هدف غير محتسب لـ ليفاندوفسكي
انطلاق المباراة
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