مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) فايكانو.. هدف غير محتسب من ليفاندوفسكي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد رايو فايكانو في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

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ق 12: هدف غير محتسب لـ ليفاندوفسكي

انطلاق المباراة