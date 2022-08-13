انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) فايكانو.. تعادل أول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد رايو فايكانو في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي

ق 92: طرد بوسكيتس

ق 88: هدف غير محتسب من كيسي

ق 85: أوباميانج يهدر أمام المرمى

ق 83: نزول أوباميانج بدلا من جوردي ألبا

ق 73: نزول فرانك كيسي بدلا من بيدري

ق 68: تسديدة قوية من سيرجيو يبعدها الحارس

ق 66: تسديدة من أنسو فاتي يبعدها الحارس

ق 60: خروج رافينيا وكريستينسن وجافي ونزول دي يونج وأنسو فاتي وسيرجي روبيرتو

ق 52: فرصة مهدرة خطيرة لرايو فايكانو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 46: تير شتيجن ينقذ فرصة مؤكدة

ق 12: هدف غير محتسب لـ ليفاندوفسكي

انطلاق المباراة