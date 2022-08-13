انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) فايكانو.. تعادل أول
السبت، 13 أغسطس 2022 - 20:44
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد رايو فايكانو في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.
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نهاية المباراة بالتعادل السلبي
ق 92: طرد بوسكيتس
ق 88: هدف غير محتسب من كيسي
ق 85: أوباميانج يهدر أمام المرمى
ق 83: نزول أوباميانج بدلا من جوردي ألبا
ق 73: نزول فرانك كيسي بدلا من بيدري
ق 68: تسديدة قوية من سيرجيو يبعدها الحارس
ق 66: تسديدة من أنسو فاتي يبعدها الحارس
ق 60: خروج رافينيا وكريستينسن وجافي ونزول دي يونج وأنسو فاتي وسيرجي روبيرتو
ق 52: فرصة مهدرة خطيرة لرايو فايكانو
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 46: تير شتيجن ينقذ فرصة مؤكدة
ق 12: هدف غير محتسب لـ ليفاندوفسكي
انطلاق المباراة
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