مباشر الدوري الإيطالي - ميلان حامل اللقب ضد أودينيزي في الافتتاح
السبت، 13 أغسطس 2022 - 18:12
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان وأودينيزي في المباراة الافتتاحية لموسم 2022-23 لـ الدوري الإيطالي.
ويلتقي ميلان بطل الموسم الماضي مع أودينيزي على ملعب سان سيرو.
وتذاع مباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق ستارزبلاي والتابع لشبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.
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بداية اللقاء بعد قليل
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