مباشر الدوري الإيطالي - ميلان حامل اللقب ضد أودينيزي في الافتتاح

السبت، 13 أغسطس 2022 - 18:12

كتب : FilGoal

ميلان يتوج بلقب كأس تيليكوم الودية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان وأودينيزي في المباراة الافتتاحية لموسم 2022-23 لـ الدوري الإيطالي.

ويلتقي ميلان بطل الموسم الماضي مع أودينيزي على ملعب سان سيرو.

وتذاع مباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق ستارزبلاي والتابع لشبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.

أخبار متعلقة
تشكيل ميلان - ريبيتش يقود الهجوم.. وبن ناصر بالوسط في الافتتاح أمام أودينيزي ميلان يجدد تعاقد توموري حتى 2027 شكوك حول لحاق جيرو المباراة الافتتاحية لـ ميلان في الدوري تايمز: توموري وافق على تجديد تعاقده مع ميلان

--

بداية اللقاء بعد قليل

ميلان الدوري الإيطالي أودينيزي
نرشح لكم
دي بروين يتألق وهالاند يصنع.. مانشستر سيتي يضرب بورنموث برباعية تشكيل ميلان - ريبيتش يقود الهجوم.. وبن ناصر بالوسط في الافتتاح أمام أودينيزي سبورت 1: ماني وحده لا يكفي.. بايرن ميونيخ يستهدف هافيرتز انتهت في إنجلترا - مانشستر سيتي (4) - (0) بورنموث تشكيل مانشستر سيتي - رياض محرز يعود وهالاند يقود المقدمة أمام بورنموث قائمة برشلونة - ليفاندوفسكي بالرقم 9 وظهور أول للمسجلين الجدد في انطلاقة الدوري إريكسن: برينتفورد ساعدني كثيرا ولكنه طريقنا لقلب الأوضاع تين هاج: هولندا بلد صغير ولكن أياكس علمني.. والحرارة ستتطلب الكثير أمام برينتفورد
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإيطالي - ميلان حامل اللقب ضد أودينيزي في الافتتاح 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير مغربي: الزمالك حسم تعاقده مع زكريا الوردي 15 دقيقة | الكرة المصرية
جيسوس في خدمتكم.. البرازيلي يسجل ويصنع ويقود أرسنال للفوز على ليستر بالأربعة 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فولام يهدر فرصة الفوز على ولفرهامبتون.. وساوثامبتون يعود من بعيد أمام ليدز 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دي بروين يتألق وهالاند يصنع.. مانشستر سيتي يضرب بورنموث برباعية 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد خطاب اتحاد الكرة.. الأهلي يشارك في الكأس والسوبر 36 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل ميلان - ريبيتش يقود الهجوم.. وبن ناصر بالوسط في الافتتاح أمام أودينيزي 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع خليلوزيتش 41 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 متى يفوز الزمالك بالدوري المصري رسميًا 2 انتهت في الدوري - بيراميدز (1)-(0) المقاولون العرب.. سقوط جديد للذئاب 3 قائمة الأهلي - انضمام 8 شباب لمباراة الاتحاد السكندري 4 الخطيب: إنجازات الأهلي تثير البعض ويعاقبون النادي لأنه البطل.. وتدعيمات قوية قادمة