تشكيل مانشستر - رونالدو أساسي للمرة الأولى أمام برينتفورد

أعلن الهولندي إريك تين هاج تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة برينتفورد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وتواجد كريستيانو رونالدو أساسيا للمرة الأولى في تشكيل الشياطين الحمر بعد أن تواجد على مقاعد البدلاء أمام برايتون.

وسيبدأ سكوت مكتومناي المباراة على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: لوك شاو - هاري ماجواير - ليساندرو مارتينيز - ديوجو دالوت

خط الوسط: فريد - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - كريستيانو رونالدو - جادون سانشو

وخسر مانشستر يونايتد مباراته الأولى أمام برايتون بهدفين مقابل هدف واحد.

بينما تعادل برينتفورد مع ليستر سيتي بهدفين لكل فريق.