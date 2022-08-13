تشكيل مانشستر - رونالدو أساسي للمرة الأولى أمام برينتفورد

السبت، 13 أغسطس 2022 - 17:32

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد X برايتون

أعلن الهولندي إريك تين هاج تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة برينتفورد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وتواجد كريستيانو رونالدو أساسيا للمرة الأولى في تشكيل الشياطين الحمر بعد أن تواجد على مقاعد البدلاء أمام برايتون.

وسيبدأ سكوت مكتومناي المباراة على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: لوك شاو - هاري ماجواير - ليساندرو مارتينيز - ديوجو دالوت

خط الوسط: فريد - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - كريستيانو رونالدو - جادون سانشو

وخسر مانشستر يونايتد مباراته الأولى أمام برايتون بهدفين مقابل هدف واحد.

بينما تعادل برينتفورد مع ليستر سيتي بهدفين لكل فريق.

مانشستر يونايتد برينتفورد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
لتكوين شراكة نيجيرية خالصة.. نوتنجهام فورست يعلن صفقته الـ13 بالتعاقد مع دينيس بطلب شخصي.. دي خيا يعتذر لجماهير مانشستر: كلفت الفريق ثلاث نقاط تين هاج بعد الرباعية: كنت أتمنى أن أغير الفريق كاملا بين الشوطين رونالدو يتجاهل تين هاج ويرفض الذهاب لتحية جماهير مانشستر بعد هزيمة برينتفورد تين هاج يدخل تاريخ مانشستر يونايتد من الاتجاه الخاطئ هل اكتفيتم من خيبة الأمل؟ برينتفورد يُذل مانشستر يونايتد برباعية جيسوس: حققنا الأهم أمام ليستر سيتي وحزين لهذا السبب جوارديولا: دي بروين سيظل رائعا بعدما نرحل.. ومن الصعب اللعب ضد بورنموث
أخر الأخبار
فاركو: انتقال صبحي لأي ناد يخص مجلس الإدارة.. وموقفنا سليم جدا في قضية سيف تيري 7 دقيقة | الكرة المصرية
لتكوين شراكة نيجيرية خالصة.. نوتنجهام فورست يعلن صفقته الـ13 بالتعاقد مع دينيس 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سموحة: اقتربنا من ضم محمود وحيد ضمن صفقة انتقال حسام حسن لـ الأهلي 29 دقيقة | الكرة المصرية
الصفقة الثالثة.. سموحة يتعاقد مع لاعب الخريطيات القطري 36 دقيقة | الكرة المصرية
سموحة: تلقينا عرضين من الأهلي والزمالك لضم عبد الكبير الوادي 38 دقيقة | الكرة المصرية
الأهلي: إيجابية اتحاد الكرة في التعامل مع مطالب النادي وراء العودة للمشاركة في الكأس والسوبر 39 دقيقة | الكرة المصرية
فراس شلباية: أشجع الأهلي.. وأتشرف بالاحتفال بهدفي على طريقة شيكابالا 44 دقيقة | الوطن العربي
صفقات برشلونة لا تكفي للفوز على رايو فايكانو في افتتاح الدوري الإسباني ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 متى يفوز الزمالك بالدوري المصري رسميًا 2 انتهت نهائي كأس العرب للشباب - مصر (1)-(1) السعودية.. إلى ركلات الترجيح 3 خبر في الجول - الزمالك يتحرك لحل أزمة تعارض مباراتي دوري الأبطال مع كأس لوسيل 4 فيريرا يغيب عن مباراة الزمالك أمام المقاصة