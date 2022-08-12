مباشر الدوري الفرنسي - نانت (1) (0) ليل.. بداية الشوط الثاني
الجمعة، 12 أغسطس 2022 - 20:52
كتب : FilGoal
يقدمFilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت وليل في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.
ويبدأ مصطفى محمد أساسيا لأول مرة في تشكيل نانت.
وشارك مصطفى محمد بديلا في مباراتي باريس سان جيرمان في السوبر الفرنسي وأنجيه في الدوري.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــا.
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بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 28: جوووول أوووول لنانت في الدوري الفرنسي عن طريق موسيس سيمون الذي أودع عرضية من كرة ركنية مهدها له زميله في الشباك.
ق 12: تدخل دفاعي رائع من مصطفى محمد والكرة إلى ركنية.
بداية اللقاء
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