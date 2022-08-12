مباشر الدوري التركي - طرابزون سبور (0) - (0) هاتاي سبور.. تريزيجيه يحاول والحارس يتألق

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طرابزون سبور وهاتاي سبور في الأسبوع الثاني للدوري التركي.

ويتواجد الجناح محمود حسن تريزيجيه في تشكيل طرابزون الأساسي لخوض هذه المباراة.

وحقق طرابزون بداية جيدة للدوري الذي يحمل لقبه بالفعل، حيث فاز على مضيفه إسطنبول سبور بهدفين دون رد في الأسبوع الأول.

وشارك تريزيجيه في هذه المباراة بصورة أساسية، حتى خرج في الدقيقة 79 وحل دجانيني بدلا منه.

وافتتح طرابزون سبور موسمه متوجا بكأس السوبر، برباعية دون رد على حساب سيفاس سبور.

وبدأ تريزيجيه تلك المباراة أيضا، حتى خرج في الدقيقة 73 وحل مانوليس سيوبيس بدلا منه.

وتنطلق المباراة في الثامنة مساء الجمعة بتوقيت القاهرة.

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ق 38 توقف اللعب بعد تعرض إدين فيشكا لاعب طرابزون سبور لإصابة قوية في ذراعه.. سيارة الإسعاف تدخل أرضية الملعب

ق 31 تريزيجيه يرسل الكرة داخل المنطقة ثم تلعب عرضية يسجلها كورنيليوس بالرأس في الشباك ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل

ق 20 متابعة خطيرة من تريزيجيه الذي يسدد ولكن الحارس إرتشي كارديسلير يتألق في التصدي

ق 13 تريزيجيه يسدد على حدود المنطقة ولكن الكرة تمر بجوار القائم

بداية المباراة