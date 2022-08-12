مباشر كأس مصر - إنبي (2) - (2) البنك الأهلي.. التعادل مستمر

يستضيف إنبي منافسه البنك الأهلي على ملعب بتروسبورت، ضمن دور الـ 16 من مسابقة كأس مصر.

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ق74 محمود جاد يعود للمباراة بشكل طبيعي بعد تدخل الجهاز الطبي

ق72 محمود جاد يتعرض للإصابة وتدخل الجهاز الطبي لنادي إنبي

ق67 وسدد مصطفى شلبي تسديدة قوية مرت بجوار مرمى الزنفلي بقليل

ق64 تسديدة قوية من جون إيبوكا يتصدى لها محمود الزنفلي

انطلاق الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق45+2 ناصر منسي يسجل الهدف اثلاني للبنك الأهلي بعد عرضية رائعة من كريم بامبو

ق46 تسديدة قوية من كريم بامبو تتحول إلى ركلة ركنية

ق39 مصطفى شلبي يضيف الهدف الثاني بعد انطلاقة من المهاجم النيجيري جون إيبوكا

ق37 مصطفى شلبي يسجل هدف التعادل لنادي إنبي من ركلة جزاء

ق34 جون إيبوكا يحصل على ركلة جزاء بعد عرقلته من جانب احمد ياسين

ق24 ناصر منسي يسجل الهدف الأول للبنك الأهلي بعد تسديدة صاروخية

ق16 أمير مدحت مدافع البنك الأهلي ينقذ هدف مؤكد ويتصدى لتسديدة مصطفى شلبي.

ق 10 ناصر منسي يرسل عرضية ينقذها دفاع إنبي وترتد الكرة لكريم بامبو الذي فشل في مرواغة إبراهيم يحيى وابتعدت الخطورة عن مرمى محمود جاد.

ق9 انطلاقة جون إيبوكا وعرضية خطيرة ينقذها أسامة إبراهيم قبل أن تصل لمصطفى شلبي المواجه للمرمى.

ق3 عرضية خطيرة من علي فوزي ينقذها دفاع البنك الأهلي

ق2 ضربة حرة مبكرة لنادي إنبي بعد تدخل قوي من محمد فتحي على قدم جون إيبوكا

انطلاق المباراة