مباشر كأس مصر - إنبي (0) - (0) البنك الأهلي.. هجوم متبادل
الجمعة، 12 أغسطس 2022 - 19:48
كتب : FilGoal
يستضيف إنبي منافسه البنك الأهلي على ملعب بتروسبورت، ضمن دور الـ 16 من مسابقة كأس مصر.
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ق 10 ناصر منسي يرسل عرضية ينقذها دفاع إنبي وترتد الكرة لكريم بامبو الذي فشل في مرواغة إبراهيم يحيى وابتعدت الخطورة عن مرمى محمود جاد.
ق9 انطلاقة جون إيبوكا وعرضية خطيرة ينقذها أسامة إبراهيم قبل أن تصل لمصطفى شلبي المواجه للمرمى.
ق3 عرضية خطيرة من علي فوزي ينقذها دفاع البنك الأهلي
ق2 ضربة حرة مبكرة لنادي إنبي بعد تدخل قوي من محمد فتحي على قدم جون إيبوكا
انطلاق المباراة
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