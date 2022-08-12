مواعيد مباريات الجمعة 12-8-2022 والقنوات الناقلة.. كأس مصر وافتتاحية الدوري الإسباني
الجمعة، 12 أغسطس 2022 - 10:50
كتب : FilGoal
يشهد اليوم -الجمعة- مباراة في كأس مصر وافتتاحية الموسم الجديد من الدوري الإسباني.
ويلتقي إنبي مع نظيره البنك الأهلي في كأس مصر في ثمن نهائي المسابقة على استاد بتروسبورت.
كأس مصر
إنبي x البنك الأهلي - 8 مساء - أون تايم سبورتس.
الدوري الإسباني
أوساسونا x إشبيلية - 9 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الفرنسي
نانت -الذي ينشط فيه مصطفى محمد- x ليل - 9 مساء.
الدوري التركي
طرابزون -الذي ينشط فيه محمود تريزيجيه - x هاتاي سبور - 8 مساء.
الدوري الألماني
فرايبورج x بوروسيا دورتموند - 8 ونصف مساء.
طالع أيضا:
رئيس سانتوس يكشف حقيقة عرض الأهلي لضم لاعبه
خاص - 3 مقترحات من أجل الموسم الجديد
رسميا - تعديل في موعد افتتاح كأس العالم
خاص - الإسماعيلي: نريد المشاركة في البطولة العربية
نرشح لكم
قائد منتخب الشباب: أمتلك عرضا من أحد القطبين.. ولم أشعر بأنني من خارج أندية القمة الكومي: تعاقدنا مع مهاجم جديد.. ورسالة إلى وزير الرياضة رئيس سانتوس يوضح لـ في الجول حقيقة عرض الأهلي لضم لوكاس براجا دياب يكشف لـ في الجول 3 مقترحات من أجل الموسم الجديد وخطاب إلى فيفا في حالة واحدة شبكة ESPN: "العقد الأهم في حياة اللاعب".. الأهلي يتقدم بعرض لضم جناح سانتوس محمد عمر بعد مباراته الأولى: لم نستحق الهزيمة.. وطالبت اللاعبين بتحمل المسؤولية الفترة المقبلة الكومي لـ في الجول: من الطبيعي تجديد تعاقد حمزة الجمل.. وأتمنى المشاركة في البطولة العربية حمزة الجمل بعد الفوز على الاتحاد: أنا أعيش أسعد لحظات حياتي