مواعيد مباريات الجمعة 12-8-2022 والقنوات الناقلة.. كأس مصر وافتتاحية الدوري الإسباني

يشهد اليوم -الجمعة- مباراة في كأس مصر وافتتاحية الموسم الجديد من الدوري الإسباني.

لمعرفة جميع المباريات من هنا.

ويلتقي إنبي مع نظيره البنك الأهلي في كأس مصر في ثمن نهائي المسابقة على استاد بتروسبورت.

كأس مصر

إنبي x البنك الأهلي - 8 مساء - أون تايم سبورتس.

الدوري الإسباني

أوساسونا x إشبيلية - 9 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الفرنسي

نانت -الذي ينشط فيه مصطفى محمد- x ليل - 9 مساء.

الدوري التركي

طرابزون -الذي ينشط فيه محمود تريزيجيه - x هاتاي سبور - 8 مساء.

الدوري الألماني

فرايبورج x بوروسيا دورتموند - 8 ونصف مساء.

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