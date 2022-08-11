مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0) - (0) الاتحاد السكندري.. عبد المنصف يتصدى

يحل الاتحاد السكندري ضيفا على الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري المصري.

يقدم FilGoal.com تغطية حية للمباراة التي تقام على استاد "الإسماعيلية".

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د 9: فرصة لـ الإسماعيلي بعد رأسية من محمد الشامي لكن جاءت بعيدة عن المرمى.

د 7: فرصة لـ الإسماعيلي عن طريق دونجا لكن يتصدى لها محمد عبد المنصف.

بداية المباراة