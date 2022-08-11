مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0) - (0) الاتحاد السكندري.. عبد المنصف يتصدى

الخميس، 11 أغسطس 2022 - 18:20

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الصور من حساب الإسماعيلي

يحل الاتحاد السكندري ضيفا على الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري المصري.

يقدم FilGoal.com تغطية حية للمباراة التي تقام على استاد "الإسماعيلية".

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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د 9: فرصة لـ الإسماعيلي بعد رأسية من محمد الشامي لكن جاءت بعيدة عن المرمى.

د 7: فرصة لـ الإسماعيلي عن طريق دونجا لكن يتصدى لها محمد عبد المنصف.

بداية المباراة

الإسماعيلي الاتحاد السكندري الدوري المصري
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