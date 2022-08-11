مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0) - (0) الاتحاد السكندري.. انطلاق المباراة

يحل الاتحاد السكندري ضيفا على الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري المصري.

يقدم FilGoal.com تغطية حية للمباراة التي تقام على استاد "الإسماعيلية".

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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بداية المباراة