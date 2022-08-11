مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0) - (0) الاتحاد السكندري.. انطلاق المباراة

الخميس، 11 أغسطس 2022 - 18:20

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الصور من حساب الإسماعيلي

يحل الاتحاد السكندري ضيفا على الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري المصري.

يقدم FilGoal.com تغطية حية للمباراة التي تقام على استاد "الإسماعيلية".

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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بداية المباراة

الإسماعيلي الاتحاد السكندري الدوري المصري
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