مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0) - (0) الاتحاد السكندري.. انطلاق المباراة
الخميس، 11 أغسطس 2022 - 18:20
كتب : FilGoal
يحل الاتحاد السكندري ضيفا على الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري المصري.
يقدم FilGoal.com تغطية حية للمباراة التي تقام على استاد "الإسماعيلية".
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.
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بداية المباراة
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