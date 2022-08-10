مباشر السوبر الأوروبي - ريال مدريد (1) (0) أينتراخت فرانكفورت.. جوووول ألابا
الأربعاء، 10 أغسطس 2022 - 20:33
كتب : FilGoal
يلتقي ريال مدريد الإسباني بـ أينتراخت فرانكفورت الألماني في كأس السوبر الأوروبي بالعاصمة الفنلندية هيلسنكي.
ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة يمكنك متابعتها من هــــنــــا
--------------------------
ق.38 جووووول ألابا يفتتح التسجيل لـ ريال مدريد بمتابعة لرأسية من بنزيمة ثم كاسيميرو
ق.24 تسديدة من ناوف من الجهة اليمنى وكورتوا يتصدى ببراعة مجددا
ق.18 فرصة لا تضيع! فينيسيوس يسدد وتوتا ينقذ الكرة من على خط المرمى
ق.14 كامادا يهدر الهدف الأول بعد انفراد بمرمى ريال مدريد وكورتوا يتألق من جديد
ق.9 دقائق أولى هادئة دون فرص
بداية المباراة
**المباراة تنطلق في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.
نرشح لكم
مشجع لبرشلونة يسب دي يونج بسبب راتبه بنزيمة وفينيسيوس وناوف.. تعرف على جوائز أبطال أوروبا والدوري الأوروبي تشكيل فرانكفورت – بوري وكامادا يقودان الهجوم أمام ريال مدريد.. وجوتسه احتياطي فيليب لام يقاطع كأس العالم بسبب قطر تشكيل ريال مدريد – أنشيلوتي يكافئ أبطال موقعة ليفربول أمام فرانكفورت الصفقة الرابعة.. مالانج سار من تشيلسي إلى موناكو رد فعل النني على قرار أرتيتا برحيل أوباميانج: إنه شجاع للغاية بيرناردو سيلفا يتحدث عن إمكانية رحيله عن مانشستر سيتي