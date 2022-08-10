مباشر السوبر الأوروبي - ريال مدريد (1) (0) أينتراخت فرانكفورت.. جوووول ألابا

يلتقي ريال مدريد الإسباني بـ أينتراخت فرانكفورت الألماني في كأس السوبر الأوروبي بالعاصمة الفنلندية هيلسنكي.

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ق.38 جووووول ألابا يفتتح التسجيل لـ ريال مدريد بمتابعة لرأسية من بنزيمة ثم كاسيميرو

ق.24 تسديدة من ناوف من الجهة اليمنى وكورتوا يتصدى ببراعة مجددا

ق.18 فرصة لا تضيع! فينيسيوس يسدد وتوتا ينقذ الكرة من على خط المرمى

ق.14 كامادا يهدر الهدف الأول بعد انفراد بمرمى ريال مدريد وكورتوا يتألق من جديد

ق.9 دقائق أولى هادئة دون فرص

بداية المباراة

**المباراة تنطلق في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.