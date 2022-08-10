مباشر السوبر الأوروبي - ريال مدريد (1) (0) أينتراخت فرانكفورت.. جوووول ألابا

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 - 20:33

كتب : FilGoal

تيبو كورتوا - ريال مدريد

يلتقي ريال مدريد الإسباني بـ أينتراخت فرانكفورت الألماني في كأس السوبر الأوروبي بالعاصمة الفنلندية هيلسنكي.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة يمكنك متابعتها من هــــنــــا

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ق.38 جووووول ألابا يفتتح التسجيل لـ ريال مدريد بمتابعة لرأسية من بنزيمة ثم كاسيميرو

ق.24 تسديدة من ناوف من الجهة اليمنى وكورتوا يتصدى ببراعة مجددا

ق.18 فرصة لا تضيع! فينيسيوس يسدد وتوتا ينقذ الكرة من على خط المرمى

ق.14 كامادا يهدر الهدف الأول بعد انفراد بمرمى ريال مدريد وكورتوا يتألق من جديد

ق.9 دقائق أولى هادئة دون فرص

بداية المباراة

**المباراة تنطلق في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ريال مدريد فرانكفورت السوبر الأوروبي كأس السوبر الأوروبي
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