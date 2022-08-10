مباشر في الدوري - الأهلي (0)-(0) المصري.. نزول أحمد الشيخ

الظهور الأول لـ مرتضى منصور بعد حكم حبسه

فيتوريا يزور الزمالك والأهلي الخميس والجمعة

السابعة على التوالي دون فوز للأزرق.. سموحة يتعادل مع فيوتشر

يبقى الوضع كما هو عليه.. المقاولون بعشرة لاعبين يتعادل مع الجونة

تشكيل المصري – حسام حسن يحافظ على قوامه الأساسي أمام الأهلي

تشكيل الأهلي - تاو أساسي أمام المصري.. وغريب وزياد على مقاعد البدلاء

كلاتنبرج: لن أقبل بأخطاء التحكيم.. نحتاج مديرا للـ VAR وهذه طبيعة عملي مع اليونان

انتهت صراع البقاء - المقاولون العرب (0)-(0) الجونة.. نهاية اللقاء