مباشر في الدوري - الأهلي (0)-(0) المصري.. نزول أحمد الشيخ
الأربعاء، 10 أغسطس 2022 - 20:29
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي والمصري التي تقام في ملعب برج العرب في الجولة 30 من الدوري.
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ق 72: نزول أحمد الشيخ بدلا من أموتو
ق 61: نزول كريم فؤاد وحسام حسن وزياد طارق بدلا من صلاح محسن ومحمد أشرف وميكيسوني
ق 59: إنذار لـ فخري
ق 55: رأسية خطيرة من عمرو موسى بعد ركنية
ق 47: جريندو يهدر فرصة التقدم بعد متابعة لفرصة أموتو
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 30: تبديل اضطراري للمصري نزول إسلام المزين بدلا من أحمد علاء
ق 28: انفراد ضائع من صلاح محسن
ق 12: رأسية خطيرة من أبو سليمة بعد ركلة ركنية
ق 10: إنذار لـ ميكيسوني
انطلاق المباراة
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