مباشر في الدوري - الأهلي (0)-(0) المصري.. خروج أحمد علاء للإصابة

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 - 20:29

كتب : FilGoal

جريندو مع بيرسي تاو - الأهلي أمام المصري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي والمصري التي تقام في ملعب برج العرب في الجولة 30 من الدوري.

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ق 30: تبديل اضطراري للمصري نزول إسلام المزين بدلا من أحمد علاء

ق 28: انفراد ضائع من صلاح محسن

ق 12: رأسية خطيرة من أبو سليمة بعد ركلة ركنية

ق 10: إنذار لـ ميكيسوني

انطلاق المباراة

الأهلي المصري الدوري المصري
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