مباشر في الدوري - الأهلي ضد المصري

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 - 20:29

كتب : FilGoal

جريندو مع بيرسي تاو - الأهلي أمام المصري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي والمصري التي تقام في ملعب برج العرب في الجولة 30 من الدوري.

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انطلاق المباراة

الأهلي المصري الدوري المصري
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