مباشر في الدوري - الأهلي ضد المصري
الأربعاء، 10 أغسطس 2022 - 20:29
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي والمصري التي تقام في ملعب برج العرب في الجولة 30 من الدوري.
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انطلاق المباراة
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مباشر في الدوري - الأهلي ضد المصري 26 دقيقة | الكرة المصرية