مباشر في الدوري - الأهلي ضد المصري

السابعة على التوالي دون فوز للأزرق.. سموحة يتعادل مع فيوتشر

يبقى الوضع كما هو عليه.. المقاولون بعشرة لاعبين يتعادل مع الجونة

تشكيل المصري – حسام حسن يحافظ على قوامه الأساسي أمام الأهلي

تشكيل الأهلي - تاو أساسي أمام المصري.. وغريب وزياد على مقاعد البدلاء

كلاتنبرج: لن أقبل بأخطاء التحكيم.. نحتاج مديرا للـ VAR وهذه طبيعة عملي مع اليونان

انتهت صراع البقاء - المقاولون العرب (0)-(0) الجونة.. نهاية اللقاء

انتهت الدوري المصري - سموحة (1) - (1) فيوتشر

التشكيل - نيدفيد يغيب عن فيوتشر.. ومروان حمدي يقود هجوم سموحة