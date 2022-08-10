انتهت في الدوري - الأهلي (2)-(0) المصري.. نهاية المباراة

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 - 20:29

كتب : FilGoal

أليو ديانج وإلياس الجلاصي - الأهلي والمصري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي والمصري التي تقام في ملعب برج العرب في الجولة 30 من الدوري.

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نهاية المباراة

ق96 جووول حسام حسن

ق 95: خروج بيرسي تاو ونزول ميدو نبيل

ق 90 احتساب 6 دقائق وقت بدل من الضائع

ق 85 هدف غير محتسب لإسلام المزين

ق 84: نزول أحمد حمودي بدلا من إلياس الجلاصي

ق 80: جوووول رامي ربيعة والهدف الأول للأهلي من ركلة جزاء

ق 79: ركلة جزاء للأهلي بعد عرقلة حسام حسن من قبل كريم العراقي

ق 72: نزول أحمد الشيخ بدلا من أموتو

ق 61: نزول كريم فؤاد وحسام حسن وزياد طارق بدلا من صلاح محسن ومحمد أشرف وميكيسوني

ق 59: إنذار لـ فخري

ق 55: رأسية خطيرة من عمرو موسى بعد ركنية

ق 47: جريندو يهدر فرصة التقدم بعد متابعة لفرصة أموتو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 30: تبديل اضطراري للمصري نزول إسلام المزين بدلا من أحمد علاء

ق 28: انفراد ضائع من صلاح محسن

ق 12: رأسية خطيرة من أبو سليمة بعد ركلة ركنية

ق 10: إنذار لـ ميكيسوني

انطلاق المباراة

الأهلي المصري الدوري المصري
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