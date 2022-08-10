انتهت في الدوري - الأهلي (2)-(0) المصري.. نهاية المباراة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي والمصري التي تقام في ملعب برج العرب في الجولة 30 من الدوري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ـــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق96 جووول حسام حسن

ق 95: خروج بيرسي تاو ونزول ميدو نبيل

ق 90 احتساب 6 دقائق وقت بدل من الضائع

ق 85 هدف غير محتسب لإسلام المزين

ق 84: نزول أحمد حمودي بدلا من إلياس الجلاصي

ق 80: جوووول رامي ربيعة والهدف الأول للأهلي من ركلة جزاء

ق 79: ركلة جزاء للأهلي بعد عرقلة حسام حسن من قبل كريم العراقي

ق 72: نزول أحمد الشيخ بدلا من أموتو

ق 61: نزول كريم فؤاد وحسام حسن وزياد طارق بدلا من صلاح محسن ومحمد أشرف وميكيسوني

ق 59: إنذار لـ فخري

ق 55: رأسية خطيرة من عمرو موسى بعد ركنية

ق 47: جريندو يهدر فرصة التقدم بعد متابعة لفرصة أموتو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 30: تبديل اضطراري للمصري نزول إسلام المزين بدلا من أحمد علاء

ق 28: انفراد ضائع من صلاح محسن

ق 12: رأسية خطيرة من أبو سليمة بعد ركلة ركنية

ق 10: إنذار لـ ميكيسوني

انطلاق المباراة