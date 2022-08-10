مباشر صراع البقاء - المقاولون العرب (0)-(0) الجونة.. تسديدة أولى

يستضيف المقاولون العرب فريق الجونة ضمن مباريات الجولة 30 من مسابقة الدوري.

ويصارع الفريقان من أجل البقاء في الدوري، إذ يحتل الجونة المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة بينما المقاولون العرب بـ 25 نقطة في المركز السابع عشر.

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ق25 تسديدة قوية من نور السيد على يمين محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون

انطلاق المباراة