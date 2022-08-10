انتهت صراع البقاء - المقاولون العرب (0)-(0) الجونة.. نهاية اللقاء
الأربعاء، 10 أغسطس 2022 - 18:23
كتب : FilGoal
يستضيف المقاولون العرب فريق الجونة ضمن مباريات الجولة 30 من مسابقة الدوري.
ويصارع الفريقان من أجل البقاء في الدوري، إذ يحتل الجونة المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة بينما المقاولون العرب بـ 25 نقطة في المركز السابع عشر.
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نهاية المباراة
ق66 فاروقا ينقذ هدفا من على خط المرمى
ق51 أبو السعود يتألق لتسديدة محمود الشبراوي
نهاية الشوط الأول
ق35 بعد اللجوء لتقنية الفيديو طرد عبد الرحمن جبنة
ق25 تسديدة قوية من نور السيد على يمين محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون
انطلاق المباراة
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