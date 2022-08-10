انتهت صراع البقاء - المقاولون العرب (0)-(0) الجونة.. نهاية اللقاء

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 - 18:23

كتب : FilGoal

المقاولون العرب ضد الجونة - كأس الرابطة

يستضيف المقاولون العرب فريق الجونة ضمن مباريات الجولة 30 من مسابقة الدوري.

ويصارع الفريقان من أجل البقاء في الدوري، إذ يحتل الجونة المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة بينما المقاولون العرب بـ 25 نقطة في المركز السابع عشر.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

============

نهاية المباراة

ق66 فاروقا ينقذ هدفا من على خط المرمى

ق51 أبو السعود يتألق لتسديدة محمود الشبراوي

نهاية الشوط الأول

ق35 بعد اللجوء لتقنية الفيديو طرد عبد الرحمن جبنة

ق25 تسديدة قوية من نور السيد على يمين محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون

انطلاق المباراة

الدوري المصري المقاولون العرب الجونة
نرشح لكم
السابعة على التوالي دون فوز للأزرق.. سموحة يتعادل مع فيوتشر يبقى الوضع كما هو عليه.. المقاولون بعشرة لاعبين يتعادل مع الجونة مباشر في الدوري - الأهلي ضد المصري تشكيل المصري – حسام حسن يحافظ على قوامه الأساسي أمام الأهلي تشكيل الأهلي - تاو أساسي أمام المصري.. وغريب وزياد على مقاعد البدلاء كلاتنبرج: لن أقبل بأخطاء التحكيم.. نحتاج مديرا للـ VAR وهذه طبيعة عملي مع اليونان انتهت الدوري المصري - سموحة (1) - (1) فيوتشر التشكيل - نيدفيد يغيب عن فيوتشر.. ومروان حمدي يقود هجوم سموحة
أخر الأخبار
بنزيمة وفينيسيوس وناوف.. تعرف على جوائز أبطال أوروبا والدوري الأوروبي 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
السابعة على التوالي دون فوز للأزرق.. سموحة يتعادل مع فيوتشر 15 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر السوبر الأوروبي - ريال مدريد ضد أينتراخت فرانكفورت 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
يبقى الوضع كما هو عليه.. المقاولون بعشرة لاعبين يتعادل مع الجونة 25 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر في الدوري - الأهلي ضد المصري 26 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل المصري – حسام حسن يحافظ على قوامه الأساسي أمام الأهلي 46 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الأهلي - تاو أساسي أمام المصري.. وغريب وزياد على مقاعد البدلاء 51 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل فرانكفورت – بوري وكامادا يقودان الهجوم أمام ريال مدريد.. وجوتسه احتياطي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 2 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 3 الزمالك يفقد لاعبين أمام المقاصة للإيقاف 4 قائمة الأهلي - انضمام 8 شباب لمباراة الاتحاد السكندري