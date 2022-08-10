مباشر الدوري المصري - سموحة (0) - (0) فيوتشر.. إصابة سعد سمير

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 - 18:23

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي سموحة بالفوز على الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة سموحة أمام فيوتشر على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري المصري.

تابع المباراة لحظة بلحظة من هنا

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بداية المباراة

سموحة فيوتشر الدوري المصري
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