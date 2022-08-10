مباشر الدوري المصري - سموحة (0) - (0) فيوتشر.. إصابة سعد سمير
الأربعاء، 10 أغسطس 2022 - 18:23
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة سموحة أمام فيوتشر على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري المصري.
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بداية المباراة
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