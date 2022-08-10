خبر في الجول - الزمالك يتحرك لحل أزمة تعارض مباراتي دوري الأبطال مع كأس لوسيل

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 - 15:10

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - بيان رسمي

بدأ نادي الزمالك التحرك لحل أزمة تتعارض مباراتي الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا مع السوبر المصري السعودي.

وأقيمت أمس قرعة دوري الأبطال ويواجه الزمالك خصمه إيلكت التشادي، فيما يقترب من حسم لقب الدوري لصالحه ومواجهة الهلال في السوبر المصري السعودي بقطر.

وحسبما علم FilGoal.com فأن الزمالك يدرس إقامة مباراتي إيلكت التشادي في القاهرة، خاصة وأن الفريق التشادي يخوض مبارياته القارية في الكاميرون.

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النادي التشادي يرحب بالفكر بشرط الحصول على عرض جيد من الزمالك، خاصة أنه سيتكبد تكاليف السفر في المباراتين حال إقامتهما في مصر والكاميرون.

وسيتقدم الزمالك في الساعات المقبلة بطلب رسمي.

وعقب ذلك سيتحدث مسؤولو الزمالك مع نظرائهم في الاتحاد الإفريقي لتعديل موعد المواجهتين، في حال إقامتهما في القاهرة، حتى لا تتعارض مع موعد السوبر المصري السعودي.

وتقام مباريات الذهاب في الدور التمهيدي الأول من 9 لـ11 سبتمبر المقبل. أما مباريات الإياب فستقام من 16 لـ18 من الشهر ذاته.

في المقابل تقام مباراة السوبر المصري السعودي في التاسع من نفس الشهر في افتتاح ملعب لوسيل.

وسبق أن صرّح مرتضى منصور رئيس النادي عبر قناة الزمالك: "أقول لجماهير الزمالك لا تقلقوا بشأن خوض الفريق لمباراة السوبر المصري السعودي في قطر، وموعد اللقاء لن يتعارض مع موعد مواجهة الدور التمهيدي في دوري أبطال إفريقيا".

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة بفارق 7 نقاط عن بيراميدز قبل 4 جولات على النهاية.

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