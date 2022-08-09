انتهت الدوري - البنك الأهلي (0) - (1) فاركو

محمد عمر بعد مباراته الأولى: لم نستحق الهزيمة.. وطالبت اللاعبين بتحمل المسئولية الفترة المقبلة

الكومي لـ في الجول: من الطبيعي تجديد تعاقد حمزة الجمل.. وأتمنى المشاركة في البطولة العربية

حمزة الجمل بعد الفوز على الاتحاد: أنا أعيش أسعد لحظات حياتي

إلى المركز التاسع.. رائعة عبد الرحمن مجدي تنصر الإسماعيلي على الاتحاد

مصدر من لجنة الحكام يكشف لـ في الجول كواليس الاجتماع الأول مع كلاتنبرج

في الجول يكشف – موعد طرح وكيفية حجز تذاكر كأس سوبر لوسيل بين الهلال وبطل الدوري وسعرهاالمصري

حطم رقم الحضري.. محمد عبد المنصف يصبح الأكثر مشاركة في تاريخ الدوري المصري

انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (1) - (0) الاتحاد السكندري