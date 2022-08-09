مباشر الدوري - البنك الأهلي (0) - (1) فاركو.. جوووول
الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 21:03
كتب : FilGoal
تغطية حية لمباراة البنك الأهلي وفاركو على استاد "بتروسبورت" ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري المصري.
------------------------------------
بداية المباراة
نرشح لكم
بهدفه في المقاصة.. الجزيري يتصدر قائمة الهدافين العرب في الدوري المصري التشكيل - ناصر منسي يقود هجوم البنك الأهلي.. وفاركو يستعيد صبحي وسوكاري مباشر الدوري المصري – الزمالك (1) - (0) مصر للمقاصة.. الجزيري جووول إسلام عيسى يمنح بيراميدز الفوز على غزل المحلة بثنائية بدر بانون يسجل في أولى مبارياته بالدوري القطري سموحة يصعد 4 ناشئين لتدريبات الفريق الأول تشكيل الزمالك – شيكابالا أساسي.. وإسلام وجابر وروقا يقودان الوسط ضد المقاصة تشكيل مصر للمقاصة - حلاوة وفهمي في الهجوم أمام الزمالك