مباشر الدوري - البنك الأهلي (0) - (1) فاركو.. جوووول

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 21:03

كتب : FilGoal

البنك الأهلي

تغطية حية لمباراة البنك الأهلي وفاركو على استاد "بتروسبورت" ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري المصري.

متابعة للمباراة هنا من هنا.

------------------------------------

بداية المباراة

البنك الأهلي فاركو
نرشح لكم
بهدفه في المقاصة.. الجزيري يتصدر قائمة الهدافين العرب في الدوري المصري التشكيل - ناصر منسي يقود هجوم البنك الأهلي.. وفاركو يستعيد صبحي وسوكاري مباشر الدوري المصري – الزمالك (1) - (0) مصر للمقاصة.. الجزيري جووول إسلام عيسى يمنح بيراميدز الفوز على غزل المحلة بثنائية بدر بانون يسجل في أولى مبارياته بالدوري القطري سموحة يصعد 4 ناشئين لتدريبات الفريق الأول تشكيل الزمالك – شيكابالا أساسي.. وإسلام وجابر وروقا يقودان الوسط ضد المقاصة تشكيل مصر للمقاصة - حلاوة وفهمي في الهجوم أمام الزمالك
أخر الأخبار
بهدفه في المقاصة.. الجزيري يتصدر قائمة الهدافين العرب في الدوري المصري 7 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري - البنك الأهلي (0) - (1) فاركو.. جوووول 36 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - ناصر منسي يقود هجوم البنك الأهلي.. وفاركو يستعيد صبحي وسوكاري 47 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر مودريتش: لا أريد أن أختبر مجددا ما شعرت به أمام أتليتكو مدريد 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري – الزمالك (1) - (0) مصر للمقاصة.. الجزيري جووول 48 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر بنزيمة: أعشق وجه قدم مودريتش الخارجي.. ولا أعرف إن كنت الأفضل في العالم ساعة | الكرة الأوروبية
إسلام عيسى يمنح بيراميدز الفوز على غزل المحلة بثنائية ساعة | الكرة المصرية
بدر بانون يسجل في أولى مبارياته بالدوري القطري ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 2 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 3 الزمالك يفقد لاعبين أمام المقاصة للإيقاف 4 قائمة الأهلي - انضمام 8 شباب لمباراة الاتحاد السكندري