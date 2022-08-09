انتهت الدوري - البنك الأهلي (0) - (1) فاركو

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 21:03

كتب : FilGoal

البنك الأهلي

تغطية حية لمباراة البنك الأهلي وفاركو على استاد "بتروسبورت" ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري المصري.

متابعة للمباراة هنا من هنا.

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بداية المباراة

البنك الأهلي فاركو
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