انتهت الدوري - البنك الأهلي (0) - (1) فاركو
الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 21:03
كتب : FilGoal
تغطية حية لمباراة البنك الأهلي وفاركو على استاد "بتروسبورت" ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري المصري.
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بداية المباراة
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