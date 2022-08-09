مباشر الدوري المصري – الزمالك (5) - (0) مصر للمقاصة.. هااااتريك زيزو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الزمالك ومصر للمقاصة التي تقام في استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري المصري.

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ق82: سيطرة تامة من الزمالك على مجريات المباراة.

ق72: تبديلان للزمالك بمشاركة أوباما ومحمد خضري بدلا من روقا وزيزو.

ق68: جوووول خاااامس للزمالك والهاتريك من زيزو من ركلة جزاء.

ق67: ركلة جزاء للزمالك بعد لمسة يد على كاجو.

ق64: رأسية من محمود علاء تصدى لها مروان مصطفى وحولها لركلة ركنية.

ق61: تبديلان للزمالك بخروج شيكابالا وأحمد فتوح ومشاركة عبد الله جمعة ويوسف أسامة.

ق58: جوووول رابع للزمالك عن طريق زيزو بعد عرضية من الجزيري.

ق54: مراوغة رائعة من زيزو للاعب المقاصة بعد كعب من أحمد فتوح لكن تسديدة الأول ذهبت خارج الملعب.

ق47: جووول ثالث للزمالك عن طريق الجزيري بعد بينية من شيكابالا لزيزو الذي مررها للجزيري الذي سددها بسهولة في الشباك الخالية من حارسها ليعلن عن الهدف الثالث للفريق الأبيض.

تبديل أول للزمالك بين شوطي المباراة بمشاركة محمود علاء بدلا من الونش.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين دون رد.

ق45+1: جوووول ثااان للزمالك بتسديدة من زيزو من على حدود منطقة الجزاء.

ق45: دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق44: هجمة مرتدة سريعة للزمالك ومرر نيمار بينية إلى شيكابالا الذي سددها ساقطة من أعلى الحارس لكن كرته مرت بجوار المرمى بقليل لتضيع فرصة هدف رائع على الزمالك.

ق40: تبادل سريع للكرة بين شيكابالا ونيمار ولكن تسديدة الأخير شتتها الدفاع.

ق35: تسديدة من شيكابالا مرت لخارج الملعب.

ق33: تسديدة من زيزو ولكن ذهبت لركلة ركنية بعد تصدي من مروان مصطفى ومرت دون خطورة على المقاصة.

ق25: جوووول الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك برأسية بعد عرضية من زيزو.

ق22: بينية جميلة من زيزو ولكن الجزيري سقط أرضا بدون تدخل من حارس المقاصة ليحصل على ركلة جزاء لكن حذره الحكم.

ق20: تسديدة من شيكابالا ذهبت بعيدة عن مرمى المقاصة.

ق12: رأسية من الجزيري بعيدة عن مرمى المقاصة.

ق10: سيطرة من الزمالك على الكرة لكن دون خطورة حتى الآن على مرمى المقاصة.

ق7: تسديدة من نيمار مرت بجوار المرمى.

انطلاق المباراة.