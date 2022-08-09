مباشر الدوري المصري – الزمالك (1) - (0) مصر للمقاصة.. الجزيري جووول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الزمالك ومصر للمقاصة التي تقام في استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري المصري.

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ق35: تسديدة من شيكابالا مرت لخارج الملعب.

ق33: تسديدة من زيزو ولكن ذهبت لركلة ركنية بعد تصدي من مروان مصطفى ومرت دون خطورة على المقاصة.

ق25: جوووول الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك برأسية بعد عرضية من زيزو.

ق22: بينية جميلة من زيزو ولكن الجزيري سقط أرضا بدون تدخل من حارس المقاصة ليحصل على ركلة جزاء لكن حذره الحكم.

ق20: تسديدة من شيكابالا ذهبت بعيدة عن مرمى المقاصة.

ق12: رأسية من الجزيري بعيدة عن مرمى المقاصة.

ق10: سيطرة من الزمالك على الكرة لكن دون خطورة حتى الآن على مرمى المقاصة.

ق7: تسديدة من نيمار مرت بجوار المرمى.

انطلاق المباراة.