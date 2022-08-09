بعد التعاقد مع درينتي.. فريق درجة سادسة إسباني يضم مانوتشو

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 18:28

كتب : FilGoal

مانوتشو - راسينج مدريد

أعلن نادي راسينج مدريد الإسباني عن تعاقده مع الأنجولي مانوتشو في صفقة انتقال حر.

مانوتشو

النادي : ريسينج كلوب دي مدريد

ولم يرتبط مانوتشو بأي نادٍ منذ رحيله عن كورنيلا الإسباني في صيف 2019.

ووجّه مانوتشو رسالة قصيرة لجمهور راسينج مدريد: "أود أن أشكر الرئيس على الثقة ولأجل هذا المشروع الجميل الذي سنبدأه".

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وسبق أن تعاقد راسينج مدريد خلال سوق الانتقالات الجاري مع الهولندي رويستون درينتي لاعب ريال مدريد الأسبق.

ويعد راسينج مدريد أحد أعرق أندية العاصمة الإسبانية، لكنه اختفى من الوجود عام 1977.

قبل أن يقوم مجددا انطلاقًا من الموسم الجديد ويُنتظَر أن ينافس في دوري القسم السادس الإسباني.

وسبق لـ راسينج مدريد الوصول لربع نهائي كأس ملك إسبانيا عام 1929.

مانوتشو (39 عامًا) بدأ مسيرته في بنفيكا لواندا الأنجولي، ثم مر عبر بترو أتليتكو الذي تألق في صفوفه وانتقل من خلاله إلى مانشستر يونايتد عام 2008.

ولعب مانوتشو 3 مباريات فقط بقميص مانشستر يونايتد، منها واحدة في الدوري الإنجليزي.

وخرج مانوتشو معارًا لـ باناثينايكوس اليوناني وهال سيتي الإنجليزي، قبل أن ينتقل بشكل نهائي إلى بلد الوليد الإسباني.

ومر مانوتشو عبر بوكاسبور ومانيساسبور التركيين، قبل أن يتحوّل إلى رايو فايكانو في 2014.

وقضى مانوتشو 4 سنوات في بلد الوليد قبل أن يلعب موسمًا مع فريق كورنيلا الكتالوني.

ويمتلك مانوتشو 53 مباراة دولية مع أنجولا، سجل خلالها 22 هدفًا.

وتألق مانوتشو في كأس الأمم الإفريقية 2008 وسجل 4 أهداف، منها هدف في شباك منتخب مصر بالدور ربع النهائي.

كما سجل مانوتشو هدفين في أمم إفريقيا 2010، و3 أهداف أخرى في نسخة 2012، وكان آخر ظهور له في بطولة كبرى في نسخة 2013 عندما ارتدى شارة قيادة أنجولا.

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