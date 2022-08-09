مباشر في الدوري - غزل المحلة (0)-(1) بيراميدز.. الشناوي يتألق

يستضيف غزل المحلة فريق بيراميدز ضمن مباريات الجولة 30 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 62 نقطة بينما غزل المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة.

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ق30 رأسية فخر الدين بن يوسف أعلى المرمى

ق28 تسديدة رائعة من مصطفى العش ويتصدى لها أحمد الشناوي ببراعة

ق26 تصويبة هشام محمد لركلة حرة ولكن في يد عمرو شعبان

ق20 رأسية إبراهيم عادل أعلى العارضة

ق12 تسديدة من أحمد الشيخ ولكن سهلة في يد أحمد الشناوي

ق3 جووول أول لبيراميدز عن طريق فخري لاكاي

ق1 عبده يحيى يهدر الأول

انطلاق المباراة