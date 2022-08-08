شجار قوي بين بيراردي ومشجع لـ ساسولو بعد الخروج من كأس إيطاليا
الإثنين، 08 أغسطس 2022 - 23:23
كتب : FilGoal
تشاجر دومينيكو بيراردي لاعب ساسولو مع أحد مشجعي الفريق بعد الخروج المبكر من كأس إيطاليا.
دومينيكو بيراردي
النادي : ساسولو
وخرج ساسولو من دور الـ 64 في كأس إيطاليا بعد الخسارة من مودينا أحد فرق الدرجة الثانية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وسجل بيراردي هدف ساسولو الأول في المباراة من ركلة جزاء.
وبعد المباراة ظهر بيراردي في مقطع فيديو وهو يحاول بغضب الوصول إلى أحد المشجعين الذين نشب بينهم شجارا خارج الملعب بدأ بسب المشجع للاعب الإيطالي.
Furia Berardi dopo Modena-Sassuolo. Insultato da un tifoso, l’attaccante cerca vendetta @tvdellosport #sportitalia @Glongari @laballara @capuanogio 👇 pic.twitter.com/wTHLctRAka— Michele Criscitiello (@MCriscitiello) August 8, 2022
ونجح الحاضرين خارج الملعب في منع اللاعب من الوصول للمشجع والفصل بينهما.
ساسولو كان قد أنهى الدوري الإيطالي في الموسم الماضي في المركز الـ 11 وسجل بيراردي 15 هدفا وصنع 14 على مدار الموسم.
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