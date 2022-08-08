شجار قوي بين بيراردي ومشجع لـ ساسولو بعد الخروج من كأس إيطاليا

الإثنين، 08 أغسطس 2022 - 23:23

كتب : FilGoal

دومينكو بيراردي

تشاجر دومينيكو بيراردي لاعب ساسولو مع أحد مشجعي الفريق بعد الخروج المبكر من كأس إيطاليا.

وخرج ساسولو من دور الـ 64 في كأس إيطاليا بعد الخسارة من مودينا أحد فرق الدرجة الثانية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسجل بيراردي هدف ساسولو الأول في المباراة من ركلة جزاء.

أخبار متعلقة
كوبي: بسبب أخطاء في عقودهم.. ثلاثي برشلونة قد يدين بالمال للنادي خسارة رابعة في الوسط.. ليفربول يفقد تياجو ألكانتارا لفترة طويلة بيع حقوق بث الدوري السعودي والكأس والسوبر مقابل 900 مليون ريال ولفرهامبتون يعلن ضم جيديش من فالنسيا

وبعد المباراة ظهر بيراردي في مقطع فيديو وهو يحاول بغضب الوصول إلى أحد المشجعين الذين نشب بينهم شجارا خارج الملعب بدأ بسب المشجع للاعب الإيطالي.

ونجح الحاضرين خارج الملعب في منع اللاعب من الوصول للمشجع والفصل بينهما.

ساسولو كان قد أنهى الدوري الإيطالي في الموسم الماضي في المركز الـ 11 وسجل بيراردي 15 هدفا وصنع 14 على مدار الموسم.

اقرأ أيضا

مدير فني مخضرم في الدوري المصري

من هو محمد خضري الوافد الجديد لقائمة الزمالك؟

موعد الإعلان عن السوبر ليج ونظامه.. وتغييرات الأبطال والكونفدرالية

قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة

أسطورة إنجلترا يمدح محمد صلاح

دومينيكو بيراردي ساسولو كأس إيطاليا
نرشح لكم
خسارة رابعة في الوسط.. ليفربول يفقد تياجو ألكانتارا لفترة طويلة بوروسيا دورتموند يعلن تعاقده مع "بديل هالير" ذا أثليتك: بسبب خلل قانوني.. برشلونة يبلغ دي يونج بضرورة فسخ عقد التجديد مدافع سيتي: هالاند سيتأقلم أكثر مع مرور الوقت ليفاندوفسكي: بايرن لن يتأثر برحيلي.. وأعتذر للجماهير في الجول يكشف عن القيمة المالية لانتقال سار من تشيلسي إلى موناكو يوفنتوس يعلن إصابة تشيزني ومدة غيابه سكاي: يونايتد يتوصل لاتفاق مع يوفنتوس على ضم لاعبه
أخر الأخبار
مصدر من إنبي لـ في الجول: ويجان أرسل عرضا رسميا يطلب خلاله ضم محمود جاد 8 دقيقة | ميركاتو
حازم إمام: استقرينا على اسم مساعد فيتوريا.. وكلاتنبرج يبدأ عمله من الموسم المقبل 10 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - الأمل الأخير.. خسارة ناشئات مصر أمام السويد والمنافسة على المركز السابع 24 دقيقة | كرة يد
محمد عمر: أردت أن يكون منصبي في الاتحاد إداريا وليس فنيا 37 دقيقة | الكرة المصرية
الأولى للفريقين في الموسم.. نادر قمر الدولة حكما لمباراة الزمالك ومصر للمقاصة 37 دقيقة | الكرة المصرية
شجار قوي بين بيراردي ومشجع لـ ساسولو بعد الخروج من كأس إيطاليا 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
كوبي: بسبب أخطاء في عقودهم.. ثلاثي برشلونة قد يدين بالمال للنادي ساعة | الدوري الإسباني
خسارة رابعة في الوسط.. ليفربول يفقد تياجو ألكانتارا لفترة طويلة ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 2 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 الزمالك يفقد لاعبين أمام المقاصة للإيقاف