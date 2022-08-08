انتهت - سيراميكا (0) - (0) إنبي.. الجيش (1) - (1) إيسترن

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ويلعب سيراميكا كليوباترا ضد إنبي.

فيما يلعب طلائع الجيش ضد إيسترن كومباني.

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سيراميكا كليوباترا (0) - (0) إنبي

ق 92 كرة خطيرة لسيراميكا في العارضة!

ق 77 كرة عرضية من مصطفى سعد لاعب فريق سيراميكا من جهة اليمين قابلها حمزة مجدي براسية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات أمسك بها الحارس عبد العزيز البلعوطي على مرتين من منتصف مرماه.

ق 28 تسديدة من مصطفى سعد لاعب فريق سيراميكا من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

ق 25 انفراد تام بالمرمى من شريف دابو لاعب فريق سيراميكا يمين منطقة الجزاء ولكن تداخل معه الحارس عبد العزيز البلعوطي بشكل رائع وأبعد الكرة.

ق 17 بطاقة صفراء من نصيب محمد حسن لاعب فريق سيراميكا بعد تدخل عنيف على أقدام مصطفى شلبي.

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انطلاق المباراة

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طلائع الجيش (1) - (1) إيسترن كومباني

ق 85 تسديدة مباغتة عن طريق أحمد حمزاوي لاعب إيسترن كومباني من على حدود منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيسر لمرمى الحارس محمد بسام.

ق 83 تسديدة بعيدة المدى عن طريق مهند لاشين لاعب طلائع الجيش من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد على القائم الأيسر لمرمى الحارس عمرو حسام.

ق 73 صابر الشيمي بدلا من محمد الطرابلسي في صفوف إيسترن

ق 70 جووول التعادل.. أحمد سمير يمرر إلى فارس حاتم الذي يسجل التعادل

ق 64 خروج خالد سطوحي ومحمد ناصف ونزول محمد شحاتة ومحمد الصباحي

ق 63 أحمد سمير يسدد ركلة حرة تمر فوق العارضة

ق 62 عبد العزيز موسى بدلا من أحمد تمساح

ق 56 جوووووووول رائع مقصية من محمد صالح بعد متابعة لتسديدة فراس عيفية التي ارتدت من العارضة

ق 46 محمد سمير بدلا من كريم الطيب في صفوف الجيش

ق 25 ركلة ركنية لايسترن كومباني على يمين مرمى طلائع الجيش، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها المهاجم برأسية قوية تصدى لها الحارس محمد بسام بشكل رائع وأنقذ مرماه.

ق 20 تسديدة قوية عن طريق عبد الرحمن شيكا لاعب طلائع الجيش من خارج حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس عمرو حسام بشكل رائع وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

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انطلاق المباراة