جوارديولا: هالاند يشبه ميسي في هذا الأمر.. وتألقه لن يحل كل مشاكلنا

الإثنين، 08 أغسطس 2022 - 13:34

كتب : FilGoal

مانشستر ستيي - هالاند - جوارديولا

يؤمن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن إيرلنج هالاند مهاجمه الجديد يشبه الأسطورة ليونيل ميسي في أمر يتعلق بتسجيل الأهداف.

وقاد هالاند فريقه لتحقيق الفوز في أولى مباريات السماوي في الدوري الإنجليزي بهدفين سجلهما أمام وست هام يونايتد، في المباراة التي أقيمت بالملعب الأولمبي في لندن.

وقال بيب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "جوع هالاند لتسجيل المزيد من الأهداف؟ هذا جيد.. أحببت ذلك".

أخبار متعلقة:
مدير بايرن يرد على تقارير ارتباط ساني بـ مانشستر يونايتد سكاي: لايبزيج يتفق مع تشيلسي على ضم فيرنر موندو ديبورتيفو: لا محادثات بين لابورتا وميسي من أجل العودة لاجازيتا ديلو سبورت: رويز أتم اتفاقه مع سان جيرمان.. وموقف نابولي

وأضاف "كنت محظوظا كمدرب لقيادة ميسي في برشلونة، عندما يسجل هدفين كان يسعى لتسجيل الثالث، وحين يسجل 3 يريد إحراز الرابع".

وأردف المدرب الإسباني "لا يشعر كبار الهدافين أبدا بالرضا، فهم دائما جائعون لهز الشباك ويريدون المزيد من الأهداف".

وأكمل "تسجيل إيرلينج للهدفين مهم بالنسبة له وللفريق، فهو سلاح جديد نملكه الآن، سيضيف لنا كفريق، وهذا ما نبحث عنه، لكن في الوقت نفسه لن يحل جميع مشاكلنا".

وأتم مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق "في الماضي لم يكن لدينا هذا النوع من اللاعبين والآن نملكه مجددا".

وتألق هالاند في أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، ليحقق حامل اللقب أولى 3 نقاط في طريق الدفاع عن البطولة.

وتعد المباراة هي الثانية للمهاجم النرويجي مع مانشستر سيتي، بعدما لعب أمام ليفربول في كأس الدرع الخيرية التي خسرها السماوي.

يتبقى له 258 هدفا

وغرد آلان شيرار أسطورة هجوم منتخب إنجلترا والدوري الإنجليزي السابق بعد ثنائية هالاند مازحا معه، وقال له "الآن يتبقى لك 258 هدفا لتصبح الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي".

ويعد شيرار الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي برصيد 260 هدفا.

الفوز بفارق أكثر من هدف هو الأول لمانشستر سيتي على وست هام منذ موسم 2019/2020.

اقرأ المزيد عن أرقام هالاند من هنا

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره بورنموث في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

طالع أيضا:

رسائل نارية من مدرب منتخب الطائرة السابق

مرتضى يتحدث عن "التفويت"

رحيل عماد النحاس

الأهلي يضم لاعبة الزمالك

تصريح جريء من جوزيبي روسي

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي بيب جوارديولا
نرشح لكم
ديلي ميل: الاتحاد الإنجليزي يحقق مع إيفان توني بسبب المقامرة.. وبيان من برينتفورد رغم صيامه في آخر ثلاث مباريات.. رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام توتنام ليستر يستفيق من هزيمة سيتي بثنائية أمام إيفرتون جوارديولا: دي بروين غير قابل للإيقاف.. وكانسيلو أخطأ في ركلة الجزاء هدف هالاند القاتل في فولام يكتب رقما لم يحدث منذ 2017 هالاند: ضربة الجزاء كانت من أكثر اللحظات توترا في حياتي.. وأريد اللعب كل مباراة إثارة في إنجلترا.. عودة كبيرة لـ ليدز أمام بورنموث وبرايتون يخطف فوزا قاتلا أمام ولفرهامبتون عودة هالاند تجلب فوزا قاتلا لمانشستر سيتي على فولام وينتزع الصدارة مؤقتا
أخر الأخبار
جمال محمد علي يكشف سبب عدم اعتراف كاف برخص المدربين المصريين.. وخطوات لحل المشكلة 6 دقيقة | الكرة المصرية
جيرو: الطرد بعد هدفي؟ غاضب من نفسي.. في عقلي لا زال هناك طفل صغير 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
الجزيري يسافر إلى تونس للانضمام لمعسكر نسور قرطاج 14 دقيقة | قطر 2022
سموحة: نرفض فكرة إنشاء فرع العلمين.. وفي الجول يكشف حقيقة تخصيص الأرض لـ الأهلي 24 دقيقة | الكرة المصرية
بيكيه في رسالته الوداعية: سأعود إلى برشلونة مرة أخرى.. ولدت وسأموت هنا 27 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر أليجري: سنفعل كل شيء لتصبح الأمور في صالحنا.. وموقف فلاهوفيتش في الدربي 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
وداعا بيكيه.. برشلونة يسدل الستار على أسطورته بثنائية في شباك ألميريا 35 دقيقة | الدوري الإسباني
ثنائية فرنسية تخطف لـ ميلان انتصارا قاتلا رغم هدف مالديني 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 2 في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي 3 تعرف على المتأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة 4 رحلة صعود وعيب وحيد.. من هو "زيكو" أحدث اختيارات فيتوريا لـ منتخب مصر