مباشر في الدوري - الاتحاد السكندري (0) - (1) الأهلي.. غريب يسجل
الأحد، 07 أغسطس 2022 - 20:40
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري أمام الأهلي ضمن منافسات الجولة 29 من عمر الدوري المصري الممتاز.
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ق 35 جووول أحمد سيد غريب يسجل الهدف الأول.. ديانج يرسل بينية وكريم فؤاد يحركها بلمسة فوق عبد المنصف ليتابعها غريب في الشباك
ق 30 أحمد سيد غريب يسدد مرة أخرى بعد تمريرة من محمد محمود ولكن بجوار القائم
ق 20 أحمد سيد غريب يسدد أخطر فرص الأهلي ومحمد عبد المنصف يتصدى
ق 13 محمد فخري يسدد من خارج المنطقة ولكن بين يدي الحارس
ق 11 محمد محمود يسدد من بعيد ولكن الكرة تمر بعيدة عن المرمى
بداية المباراة
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