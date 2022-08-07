مباشر في الدوري - الاتحاد السكندري (0) - (1) الأهلي.. غريب يسجل

الأحد، 07 أغسطس 2022 - 20:40

كتب : FilGoal

أليو ديانج - الأهلي - الجونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري أمام الأهلي ضمن منافسات الجولة 29 من عمر الدوري المصري الممتاز.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 35 جووول أحمد سيد غريب يسجل الهدف الأول.. ديانج يرسل بينية وكريم فؤاد يحركها بلمسة فوق عبد المنصف ليتابعها غريب في الشباك

ق 30 أحمد سيد غريب يسدد مرة أخرى بعد تمريرة من محمد محمود ولكن بجوار القائم

ق 20 أحمد سيد غريب يسدد أخطر فرص الأهلي ومحمد عبد المنصف يتصدى

ق 13 محمد فخري يسدد من خارج المنطقة ولكن بين يدي الحارس

ق 11 محمد محمود يسدد من بعيد ولكن الكرة تمر بعيدة عن المرمى

بداية المباراة

الأهلي الاتحاد السكندري الدوري المصري
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