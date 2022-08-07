مباشر نهائي كأس العرب للشباب - مصر (1)-(1) السعودية.. إلى ركلات الترجيح

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مصر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب.

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منتخب السعودية يتوج باللقب بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5-3

عمر إبراهيم يسجل الركلة الرابعة لمصر (4-3) للسعودية

ياسين الزنيطي يسجل الرابعة للسعودية (4-2) للسعودية

عبد الرحمن رشدان يسجل الركلة الثالثة لمصر (3-2) للسعودية

محمد المري يسجل الركلة الثالثة للسعودية (3-1) للسعودية

عمر فايد يهدر الركلة الثانية لمصر في القائم (2-1) للسعودية

مصعب الجويل يسجل الركلة الثانية للسعودية على طريقة بانينكا (2-1) للسعودية

يوسف حسن يسجل الركلة الاولى لمصر (1-1)

عبد الله رديف يسجل الركلة الأولى للسعودية (1-0) للسعودية

إلى ركلات الترجيح

ق120. عمر فايد يتألق في إبعاد كرة خطيرة لمنتخب السعودية في الدقيقة الأخيرة.

ق111. تسديدة من محمد حمدي بجوار المرمى

دخول يوسف حسن بدلا من صلاح باشا وخروج أحمد حواش ونزول عمر إبراهيم

بداية الشوط الإضافي الثاني

نهاية المباراة.. إلى الأشواط الإضافية

ق91. ركلة حرة ينفذها عبد الرحمن رشدان تمر بجوار المرمى

⚽️ المنتخب المصري ينجح في تسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب صلاح الدين باشا. #السعودية_مصر نهائي #كأس_العرب_لمنتخبات_الشباب⁩ 2022 pic.twitter.com/oFFL7vchp2 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 7, 2022

ق49. جوووووول التعادل عن طريق صلاح باشا الذي استلم الكرة ومر داخل منطقة الجزاء بشكل رائع وسدد الكرة في الشباك

دخول زياد العسقلاني بدلا من عبد الرحمن جودة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45. عبد العزيز عليوة يسجل الهدف الأول للسعودية بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

ق33. سيطرة من منتخب مصر على مجريات المباراة مع مرور أكثر من الشوط الأول

ق8. تسديدة أولى من أحمد حواش تمر بجوار المرمى

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل