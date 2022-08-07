مباشر نهائي كأس العرب للشباب - مصر (1)-(1) السعودية.. إلى الأشواط الإضافية

الأحد، 07 أغسطس 2022 - 18:19

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب - كأس العرب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مصر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب.

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نهاية المباراة.. إلى الأشواط الإضافية

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ق91. ركلة حرة ينفذها عبد الرحمن رشدان تمر بجوار المرمى

ق49. جوووووول التعادل عن طريق صلاح باشا الذي استلم الكرة ومر داخل منطقة الجزاء بشكل رائع وسدد الكرة في الشباك

دخول زياد العسقلاني بدلا من عبد الرحمن جودة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45. عبد العزيز عليوة يسجل الهدف الأول للسعودية بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

ق33. سيطرة من منتخب مصر على مجريات المباراة مع مرور أكثر من الشوط الأول

ق8. تسديدة أولى من أحمد حواش تمر بجوار المرمى

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

مصر السعودية كأس العرب للشباب
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