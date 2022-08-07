مباشر نهائي كأس العرب للشباب - مصر (0)-(0) السعودية.. تسديدة أولى
الأحد، 07 أغسطس 2022 - 18:19
كتب : FilGoal
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ق8. تسديدة أولى من أحمد حواش تمر بجوار المرمى
بداية المباراة
بث مباشر | نهائي #كأس_العرب_لمنتخبات_الشباب بين #السعودية و #مصر https://t.co/w68iD3tLwJ— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 7, 2022
بداية المباراة بعد قليل
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