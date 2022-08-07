مباشر نهائي كأس العرب للشباب - مصر (0)-(0) السعودية.. تسديدة أولى

الأحد، 07 أغسطس 2022 - 18:19

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب - كأس العرب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مصر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب.

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ق8. تسديدة أولى من أحمد حواش تمر بجوار المرمى

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بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

مصر السعودية كأس العرب للشباب
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