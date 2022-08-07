انتهت في إنجلترا - وست هام (0)-(2) سيتي.. فوز أول للسماوي

الأحد، 07 أغسطس 2022 - 17:17

كتب : FilGoal

أول أهداف هالاند مع مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وست هام ضد مانشستر سيتي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــ

أخبار متعلقة
لا جديد مع تين هاج.. مانشستر يونايتد يسقط أمام برايتون في مباراته الأولى بـ الدوري الإنجليزي مصطفى محمد يشارك في تعادل نانت بافتتاح الدوري الفرنسي لا جازيتا ديلو سبورت: لاعب ميلان يختار تمثيل الجزائر بدلا من فرنسا

نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي بهدفين دون رد

ق 80: خروج هالاند ونزول ألفاريز

ق 65: جوووول هالاند والثاني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد

ق 36: جوووول هالاند والأول من ركلة جزاء

ق 35: ركلة جزاء من هالاند بعد عرقلته من قبل الحارس أريولا

ق 28: خروج فابيانسكي بسبب الإصابة ونزول أريولا

ق 27: هدف غير محتسب من دي بروين

ق 14: تسديدة من دي بروين تمر جوار القائم

ق 2: ضغط مبكر من وست هام وهدف ضائع

انطلاق المباراة

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي وست هام يونايتد
نرشح لكم
يتبقى له 258 هدفا.. هالاند يسجل مرتين وسيتي يفتتح الدوري الإنجليزي بالفوز على وست هام خير خلف لـ أجويرو.. هالاند يصنع التاريخ في أول مبارياته مع مانشستر سيتي دالوت: الجميع يشعر بالإحباط بعد الخسارة.. ويجب أن نبقي رؤوسنا مرفوعة ويلبيك: نحن فوق القمر.. تسببنا في كثير من المشاكل لـ مانشستر يونايتد جروس: لا أعرف لماذا أسجل دائما أمام مانشستر يونايتد ماجواير: هدف برايتون الأول صدمنا جميعا.. وهذا ما سيحدث إذا لم نفهم فلسفة المدرب في عودة مثيرة.. برينتفورد يفرض التعادل على ليستر سيتي لا جديد مع تين هاج.. مانشستر يونايتد يسقط أمام برايتون في مباراته الأولى بـ الدوري الإنجليزي
أخر الأخبار
تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي يقود الهجوم في ختام الاستعدادات ضد ألفيش 2 دقيقة | الدوري الإسباني
يتبقى له 258 هدفا.. هالاند يسجل مرتين وسيتي يفتتح الدوري الإنجليزي بالفوز على وست هام 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خير خلف لـ أجويرو.. هالاند يصنع التاريخ في أول مبارياته مع مانشستر سيتي 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك - تعليمات خاصة لعبد الشافي.. وجلسة مع ثنائي الدفاع 50 دقيقة | الكرة المصرية
دالوت: الجميع يشعر بالإحباط بعد الخسارة.. ويجب أن نبقي رؤوسنا مرفوعة 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ويلبيك: نحن فوق القمر.. تسببنا في كثير من المشاكل لـ مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
بقيادة ميكالي.. تعرف على الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي ساعة | الكرة المصرية
استراحة نهائي كأس العرب للشباب - مصر (0)-(1) السعودية.. نهاية الشوط الأول ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 2 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 كأس العرب للشباب - موعد مباراة مصر أمام الجزائر.. والقنوات الناقلة