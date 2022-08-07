انتهت في إنجلترا - وست هام (0)-(2) سيتي.. فوز أول للسماوي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وست هام ضد مانشستر سيتي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي بهدفين دون رد

ق 80: خروج هالاند ونزول ألفاريز

ق 65: جوووول هالاند والثاني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد

ق 36: جوووول هالاند والأول من ركلة جزاء

ق 35: ركلة جزاء من هالاند بعد عرقلته من قبل الحارس أريولا

ق 28: خروج فابيانسكي بسبب الإصابة ونزول أريولا

ق 27: هدف غير محتسب من دي بروين

ق 14: تسديدة من دي بروين تمر جوار القائم

ق 2: ضغط مبكر من وست هام وهدف ضائع

انطلاق المباراة