انتهت في إنجلترا - وست هام (0)-(2) سيتي.. فوز أول للسماوي
الأحد، 07 أغسطس 2022 - 17:17
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وست هام ضد مانشستر سيتي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي بهدفين دون رد
ق 80: خروج هالاند ونزول ألفاريز
ق 65: جوووول هالاند والثاني
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد
ق 36: جوووول هالاند والأول من ركلة جزاء
ق 35: ركلة جزاء من هالاند بعد عرقلته من قبل الحارس أريولا
ق 28: خروج فابيانسكي بسبب الإصابة ونزول أريولا
ق 27: هدف غير محتسب من دي بروين
ق 14: تسديدة من دي بروين تمر جوار القائم
ق 2: ضغط مبكر من وست هام وهدف ضائع
انطلاق المباراة
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