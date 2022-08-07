استراحة في إنجلترا - مانشستر يونايتد (0)-(2) برايتون.. نهاية الشوط الأول
الأحد، 07 أغسطس 2022 - 14:44
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لموجهة مانشستر يونايتد وبرايتون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد.
وتبدأ المباراة في تمام الساعة 3:00 مساء.
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نهاية الشوط الأول
ق38. جووول ثاني لبرايتون عن طريق جروس من جديد بعد متابعة لتسديدة مارش التي تصدى لها دي خيا
ق29. جوووول أول لبرايتون عن طريق باسكال جروس تمريرة من داني ويلبيك داخل منطقة الجزاء ليشع الكرة في الشباك الخاوية
ق6. برونو فيرنانديز يهدر بغرابة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء جاءت فوق المرمى
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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