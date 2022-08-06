مباشر في الدوري - بيراميدز (0)-(0) المقاولون العرب.. بداية المباراة

السبت، 06 أغسطس 2022 - 20:47

كتب : FilGoal

فريق بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بيراميدز والمقاولون العرب في الجولة الـ 29 من الدوري المصري الممتاز.

المباراة ستبدأ في تمام الساعة 9:00 مساء

بداية المباراة

أخبار متعلقة
نهاية العقدة.. ضربة جزاء جورجينو تقود تشيلسي للفوز الأول في جوديسون بارك منذ 2017 فيوتشر يثبت أقدامه في المربع الذهبي بالفوز على غزل المحلة في الجول يكشف أهم ما سيكشف عنه الخطيب في كلمته اليوم إصابة الصفقة.. دورتموند يجتاز ليفركوزن ويفقد لاعبا جديدا في مستهل الدوري الألماني

بداية المباراة بعد قليل

بيراميدز المقاولون العرب الدوري المصري الممتاز
نرشح لكم
تحت أنظار فيتوريا.. فاركو والإسماعيلي يتعادلان سلبيا فيوتشر يثبت أقدامه في المربع الذهبي بالفوز على غزل المحلة في الجول يكشف أهم ما سيكشف عنه الخطيب في كلمته اليوم ميسي وشرقية وصاحب الصفقة القياسية.. تعرف على شباب الأهلي المنضم لقائمة مباراة الاتحاد التشكيل - إبراهيم عادل يقود هجوم بيراميدز.. وخماسي دفاعي ضمن اختيارات شوقي غريب الأولى علام ونائب السفير يدعمان منتخب الشباب قبل مواجهة السعودية في نهائي كأس العرب فيتوريا يحضر مباراة فاركو والإسماعيلي بيان محمد أبو جبل: شكوى النصر السعودي لـ فيفا والمطالبة بالتعويض دون أي تنازل
أخر الأخبار
صفقة مزدوجة.. جالاتاسراي يحسم ضم مرتينز وتوريرا 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
تحت أنظار فيتوريا.. فاركو والإسماعيلي يتعادلان سلبيا 19 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر في الدوري - بيراميدز (0)-(0) المقاولون العرب.. بداية المباراة 30 دقيقة | الكرة المصرية
نهاية العقدة.. ضربة جزاء جورجينو تقود تشيلسي للفوز الأول في جوديسون بارك منذ 2017 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فيوتشر يثبت أقدامه في المربع الذهبي بالفوز على غزل المحلة 41 دقيقة | الكرة المصرية
إصابة الصفقة.. دورتموند يجتاز ليفركوزن ويفقد لاعبا جديدا في مستهل الدوري الألماني 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف أهم ما سيكشف عنه الخطيب في كلمته اليوم 48 دقيقة | الكرة المصرية
ميسي وشرقية وصاحب الصفقة القياسية.. تعرف على شباب الأهلي المنضم لقائمة مباراة الاتحاد 48 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 2 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 كأس العرب للشباب - موعد مباراة مصر أمام الجزائر.. والقنوات الناقلة