مباشر في الدوري - بيراميدز (0)-(0) المقاولون العرب.. بداية المباراة
السبت، 06 أغسطس 2022 - 20:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بيراميدز والمقاولون العرب في الجولة الـ 29 من الدوري المصري الممتاز.
المباراة ستبدأ في تمام الساعة 9:00 مساء
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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