مدير استاد الإسكندرية لـ في الجول: فيتوريا طلب تغيير قياسات الملعب قبل تصفيات أمم إفريقيا

طلب روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر تغيير قياسات أبعاد استاد الإسكندرية.

وقال تامر عبد العليم مدير مدير استاد الإسكندرية لـFilGoal.com: "فيتوريا أثناء زيارته إلى الإسكندرية واجتماعه مع أندية المحافظة الاتحاد وفاركو وسموحة كان له بعض التعليقات على استاد الإسكندرية".

وأضاف "فيتوريا يرى أن قياسات أبعاد ملعب الإسكندرية كبيرة، وطلب أن يتم تغييرها".

وواصل "فيتوريا طلب أن تكون قياسات الملعب 105 مترا للطول و68 مترا للعرض".

وأكمل "ما يعني أن يتم تخفيض الطول والعرض بواقع مرتين، لأن أبعاد الملعب الحالية 107 مترا للطول و70 مترا للعرض".

وأوضح "وطلب فيتوريا أن يتم تغيير أبعاد الملعب في الفترة التي سيخوض فيها منتخب مصر عليه مباريات تصفيات أمم إفريقيا المقبلة في كوت ديفوار أو المباريات الودية في التوقف الدولي المقبل".

وأتم تصريحاته "لا مشكلة لدينا في تغيير أبعاد الملعب قبل مباريات منتخب مصر مثلما طلب فيتوريا وسيتم تنفيذ ذلك وفقا لرؤية المدير الفني".

وكان من المقرر أن يلعب منتخب مصر في شهر سبتمبر المقبل ضد مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا في استاد الإسكندرية، وذلك قبل أن يتم تأجيل مباريات التصفيات إلى شهر مارس.

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