مدير استاد الإسكندرية لـ في الجول: فيتوريا طلب تغيير قياسات الملعب قبل تصفيات أمم إفريقيا

السبت، 06 أغسطس 2022 - 19:26

كتب : هاني العوضي

روي فيتوريا - مدرب منتخب مصر

طلب روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر تغيير قياسات أبعاد استاد الإسكندرية.

وقال تامر عبد العليم مدير مدير استاد الإسكندرية لـFilGoal.com: "فيتوريا أثناء زيارته إلى الإسكندرية واجتماعه مع أندية المحافظة الاتحاد وفاركو وسموحة كان له بعض التعليقات على استاد الإسكندرية".

وأضاف "فيتوريا يرى أن قياسات أبعاد ملعب الإسكندرية كبيرة، وطلب أن يتم تغييرها".

أخبار متعلقة
فيتوريا يحضر مباراة فاركو والإسماعيلي فيتوريا يزور سموحة ويجتمع مع بسيوني النحاس يكشف لـ في الجول حواره مع فيتوريا: استمع للسلبيات أكثر من الإيجابيات

وواصل "فيتوريا طلب أن تكون قياسات الملعب 105 مترا للطول و68 مترا للعرض".

وأكمل "ما يعني أن يتم تخفيض الطول والعرض بواقع مرتين، لأن أبعاد الملعب الحالية 107 مترا للطول و70 مترا للعرض".

وأوضح "وطلب فيتوريا أن يتم تغيير أبعاد الملعب في الفترة التي سيخوض فيها منتخب مصر عليه مباريات تصفيات أمم إفريقيا المقبلة في كوت ديفوار أو المباريات الودية في التوقف الدولي المقبل".

وأتم تصريحاته "لا مشكلة لدينا في تغيير أبعاد الملعب قبل مباريات منتخب مصر مثلما طلب فيتوريا وسيتم تنفيذ ذلك وفقا لرؤية المدير الفني".

وكان من المقرر أن يلعب منتخب مصر في شهر سبتمبر المقبل ضد مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا في استاد الإسكندرية، وذلك قبل أن يتم تأجيل مباريات التصفيات إلى شهر مارس.

اقرأ أيضا:

ماذا قدم صلاح في أولى مباريات الدوري الإنجليزي

مرموش يشارك في افتتاح الدوري الألماني

وزارة الرياضة تحقق في هروب اللاعبين

صلاح يواصل هوايته في إنجلترا

روي فيتوريا استاد الإسكندرية منتخب مصر
نرشح لكم
فيتوريا يحضر مباراة فاركو والإسماعيلي بيان محمد أبو جبل: شكوى النصر السعودي لـ فيفا والمطالبة بالتعويض دون أي تنازل مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: كلاتنبرج قادم لتولي كل شيء في التحكيم.. وموقف عبد الفتاح قائمة الأهلي - انضمام 8 شباب لمباراة الاتحاد السكندري مباشر الدوري المصري - فاركو (0) (0) الإسماعيلي وفيوتشر (1) (1) الغزل.. بداية الشوط الثاني التشكيل - ثلاثي هجومي لـ فيوتشر وغزل المحلة كلاتنبرج يصل في موعده ويجتمع مع عصام عبد الفتاح يوم الأحد التشكيل - شيكا يعوض غياب صبحي في مرمى فاركو.. وثنائي هجومي لـ الإسماعيلي
أخر الأخبار
سيسينيون: كونتي كان سيقتلني.. وكولوسيفسكي: افتقدت اللعب 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب نيوكاسل: كان ينقصنا الحلوى التي تزين الكعكة في مواجهة نوتنجهام 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدير استاد الإسكندرية لـ في الجول: فيتوريا طلب تغيير قياسات الملعب قبل تصفيات أمم إفريقيا 21 دقيقة | الكرة المصرية
كونتي بعد الرباعية: كنا نملك قائمة ضعيفة.. ولهذا لم تبدأ الصفقات أمام ساوثامبتون 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فيتوريا يحضر مباراة فاركو والإسماعيلي 41 دقيقة | الكرة المصرية
بيان محمد أبو جبل: شكوى النصر السعودي لـ فيفا والمطالبة بالتعويض دون أي تنازل 43 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: كلاتنبرج قادم لتولي كل شيء في التحكيم.. وموقف عبد الفتاح 59 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة الأهلي - انضمام 8 شباب لمباراة الاتحاد السكندري ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 2 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 كأس العرب للشباب - موعد مباراة مصر أمام الجزائر.. والقنوات الناقلة