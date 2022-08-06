بعد رفض اللعب في تل أبيب.. نقل مباراة يوفنتوس وأتليتكو مدريد إلى تورينو

السبت، 06 أغسطس 2022 - 18:27

كتب : FilGoal

يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس عن نقل مباراة يوفنتوس وأتليتكو مدريد والتي كان من المقرر أن تقام في تل أبيب إلى تورينو.

وستقام المباراة على ملعب تدريبات يوفنتوس غدا الأحد بدون حضور جماهيري.

وكان من المقرر أن يلعب يوفنتوس مع أتليتكو مدريد مباراة ودية في تل أبيب استعدادا لبداية الموسم المقبل.

أخبار متعلقة
مباشر الدوري المصري - فاركو (0) (0) الإسماعيلي وفيوتشر (0) (0) الغزل.. بداية المباراتين كلاتنبرج يصل في موعده ويجتمع مع عصام عبد الفتاح يوم الأحد التشكيل - ثلاثي هجومي لـ فيوتشر وغزل المحلة

وكان الفريقان قد تراجعا عن السفر إلى إسرائيل وخوض مواجهة مواجهة ودية هناك.

وأبلغ يوفنتوس منافسه أتليتكو بحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، برفضه السفر إلى تل أبيب بسبب الأوضاع السياسية.

وأضافت التقارير أن أتليتكو مدريد اتخذ القرار ذاته من أجل الحفاظ على سلامة الفريق.

وأشارت التقارير إلى أن ما يحدث في غزة تسبب في إلغاء مباراة أتليتكو مدريد ويوفنتوس في إسرائيل.

ويلعب أتلتيكو مدريد ضد خيتافي يوم 15 أغسطس الجاري ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

فيما يواجه يوفنتوس منافسه ساسولو بالموعد ذاته ضمن افتتاح مشواره بالدوري الإيطالي.

طالع أيضا

موعد قرعة الدور التمهيدي من أبطال إفريقيا والكونفدرالية

خلاف بين محمود جاد ورئيس إنبي

تين هاج يتحدث عن موقف رونالدو.. وانتظار دي يونج

الزمالك يغرم إمام عاشور

موعد انطلاق الدوري الجديد 2022-2023

يوفنتوس أتليتكو مدريد
نرشح لكم
بورنموث يحقق أولى مفاجآت الدوري الإنجليزي أمام أستون فيلا.. ونيوكاسل يهزم نوتينجهام سام مرسي يسجل في فوز إيبسويتش تاون بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي في ظهور مرموش الأول.. فولفسبورج يتعادل مع فيردر بريمن ماذا قدم صلاح في مباراته الأولى من الدوري الإنجليزي ضد فولام انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (4) - (1) ساوثامبتون.. رسالة مبكرة للمنافسين كلوب: فزنا بنقطة.. لعبنا مباراة رديئة ضد فولام الملك يواصل هوايته.. صلاح يصنع ويسجل لينقذ ليفربول أمام فولام لأول مرة.. مرموش أساسي في تشكيل فولفسبورج بالدوري الألماني
أخر الأخبار
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: كلاتنبرج قادم لتولي كل شيء في التحكيم.. وموقف عبد الفتاح 2 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة الأهلي - انضمام 8 شباب لمباراة الاتحاد السكندري 6 دقيقة | الكرة المصرية
بعد رفض اللعب في تل أبيب.. نقل مباراة يوفنتوس وأتليتكو مدريد إلى تورينو 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري - فاركو (0) (0) الإسماعيلي وفيوتشر (0) (0) الغزل.. بداية المباراتين 25 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0) - (0) إيفرتون.. تغيير اضطراري 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - ثلاثي هجومي لـ فيوتشر وغزل المحلة 34 دقيقة | الكرة المصرية
كلاتنبرج يصل في موعده ويجتمع مع عصام عبد الفتاح يوم الأحد 37 دقيقة | الكرة المصرية
جئنا للمنافسة على اللقب.. توتنام يضرب ساوثامبتون برباعية في افتتاح الدوري الإنجليزي 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 2 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 كأس العرب للشباب - موعد مباراة مصر أمام الجزائر.. والقنوات الناقلة