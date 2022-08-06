مباشر الدوري المصري - فاركو (0) (0) الإسماعيلي وفيوتشر (1) (1) الغزل.. بداية الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي فاركو ضد الإسماعيلي وفيوتشر ضد غزل المحلة في الجولة 29 من الدوري المصري.

فاركو × الإسماعيلي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 39: محمد الشامي يتسلم الكرة من الجهة اليسرى ويتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد في الشباك الخارجية لمرمى فاركو.

ق 31: ركلة حرة لصالح الإسماعيلي بالقرب من منطقة جزاء فاركو جهة اليسار نفذها أحمد مدبولي عن طريق تسديدة في اتجاه المرمى ولكن أبعدها الحارس محمد سعيد شيكا إلى ركلة ركنية.

ق 18: تسديدة من علي بهيج لاعب فاركو من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس محمد فوزي من يسار مرماه.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

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فيوتشر × غزل المحلة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: التعاااادل.. أحمد النادري يمرر لعبده يحيى داخل منطقة الجزاء وتسديدته تسكن الشباك.

ق 43: جووول أووول عن طريق كريم نيدفيد.. عرضية من محمد رضا وتسديدة من كريم نيدفيد في الشباك.

ق 28: محمد رضا سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها عمرو شعبان بثبات

ق 17: مصطفى العش انطلق بالكرة من منتصف الملعب وتوغل داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.