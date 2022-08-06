مباشر الدوري المصري - فاركو (0) (0) الإسماعيلي وفيوتشر (1) (1) الغزل.. بداية الشوط الثاني
السبت، 06 أغسطس 2022 - 18:25
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي فاركو ضد الإسماعيلي وفيوتشر ضد غزل المحلة في الجولة 29 من الدوري المصري.
فاركو × الإسماعيلي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 39: محمد الشامي يتسلم الكرة من الجهة اليسرى ويتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد في الشباك الخارجية لمرمى فاركو.
ق 31: ركلة حرة لصالح الإسماعيلي بالقرب من منطقة جزاء فاركو جهة اليسار نفذها أحمد مدبولي عن طريق تسديدة في اتجاه المرمى ولكن أبعدها الحارس محمد سعيد شيكا إلى ركلة ركنية.
ق 18: تسديدة من علي بهيج لاعب فاركو من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس محمد فوزي من يسار مرماه.
بداية اللقاء
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.
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فيوتشر × غزل المحلة
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45: التعاااادل.. أحمد النادري يمرر لعبده يحيى داخل منطقة الجزاء وتسديدته تسكن الشباك.
ق 43: جووول أووول عن طريق كريم نيدفيد.. عرضية من محمد رضا وتسديدة من كريم نيدفيد في الشباك.
ق 28: محمد رضا سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها عمرو شعبان بثبات
ق 17: مصطفى العش انطلق بالكرة من منتصف الملعب وتوغل داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب
بداية اللقاء
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.