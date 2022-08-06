مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0) - (0) إيفرتون.. تغيير اضطراري

جئنا للمنافسة على اللقب.. توتنام يضرب ساوثامبتون برباعية في افتتاح الدوري الإنجليزي

التشكيل - تشيلويل أساسي مع تشيلسي بعد 259 يوما.. وإيفرتون دون مهاجم

ماذا قدم صلاح في مباراته الأولى من الدوري الإنجليزي ضد فولام