مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0) - (0) إيفرتون.. تغيير اضطراري
السبت، 06 أغسطس 2022 - 18:24
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة إيفرتون وتشيلسي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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ق14: تغيير اضطراري لإيفرتون بخروج بن جودفري بسبب الإصابة ودخول ميسون هولجيت
ق11: إصابة لبن جودفري
ق6: عرضية من جيمس ورأسية من هارفتز يتصدى لها بيكفورد
بداية المباراة
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