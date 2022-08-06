مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0) - (0) إيفرتون.. تغيير اضطراري

السبت، 06 أغسطس 2022 - 18:24

كتب : FilGoal

كاي هافيرتز مع تشيلسي ضد إيفرتون

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة إيفرتون وتشيلسي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يمكنك متابعة المباراة مباشرة من هنا

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ق14: تغيير اضطراري لإيفرتون بخروج بن جودفري بسبب الإصابة ودخول ميسون هولجيت

ق11: إصابة لبن جودفري

ق6: عرضية من جيمس ورأسية من هارفتز يتصدى لها بيكفورد

بداية المباراة

تشيلسي إيفرتون الدوري الإنجليزي
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