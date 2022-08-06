مباشر الدوري الإنجليزي - توتنام (2) - (1) ساوثامبتون.. بداية الشوط الثاني

السبت، 06 أغسطس 2022 - 15:56

كتب : FilGoal

توتنام وساوثامبتون

يستضيف توتنام منافسه ساوثامبتون ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

ويبحث فريق المدرب أنطونيو كونتي عن بداية قوية في مسابقة الدوري.

في المقابل يسعى ساوثامبتون ومدربه رالف هازنهوتل للعودة بنتيجة إيجابية من ملعب توتنام.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42 سون يهدر فرصة هدف مؤكد ويسدد أعلى مرمى ساوثمبتون

ق37 تسديدة قوية من بين ديفيز لاعب توتنام لكن بازونو يتصدى ببراعة

ق31 إيريك داير يسجل الهدف الثاني لتوتنام بعد تمريرة سون هيونج مين

ق30 سون هيونج مين يهدر فرصة هدف مؤكد

ق23 تدخل قوي من سيسينون يكلفة البطاقة الصفراء الأولى في المباراة

ق 21 ريان سيسينون يسجل هدف التعادل من ضربة رأسية رائهة بعد عرضية ديان كولوسيفسكي

ق12 جيمس وارد براوس يسجل هدف التقدم لساوثمبتون من تسديدة رائعة

ق6 توغل من ريان سيسينون من الجهة اليسرى وعرضية ينقذها دفاع الضيوف

ق4 عرضية من هاري كين تصل سهلة في يد حارس ساوثامبتون

انطلاق المباراة

توتنام
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