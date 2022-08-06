مباشر الدوري الإنجليزي – فولام (1) - (1) ليفربول.. جووووول صلاح يصنع لنونيز
السبت، 06 أغسطس 2022 - 13:14
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي فولام وليفربول التي تقام في ملعب كرافين كوتاج في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.
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ق67: نونيز تسلم الكرة وسددها لكن مدافع فولام شتتها قبل أن تعبر خط المرمى.
ق64: جوووووووووووول التعااادل لليفربول بالكعب من نونيز بعد عرضية زاحفة من صلاح
ق62: حارس فولام يتألق أمام تسديدة من نونيز بالكعب بعد تبادل سريع للكرة بين صلاح وأرنولد وعرضية من اللاعب المصري.
ق60: نونيز يمرر الكرة داخل منطقة الجزاء بدلا من التسديد مباشرة.
ق59: جيمس ميلنر يشارك بدلا من فابينيو.
ق57: يا ربااااه، القائم الأيمن لليفربول يحرم كيبانو من هدف محقق إثر تسديدة قوية.
ق51: تبديلان لليفربول بمشاركة هارفي إيليوت بدلا من نونيز، وإيليوت يشارك بدلا من ألكانتارا.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم فولام بهدف دون رد.
ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.
ق39: تسديدة قوية للغاية من لويس دياز ارتطمت في العارضة.
ق37: عرضية زاحفة من روبرتسون لم تجد متابع لتضيع فرصة هدف محقق على ليفربول.
ق33: جووووووووووول ميتروفيتش يسجل الهدف الأول لفولام برأسية قوية بعد عرضية من تيتي.
ق30: بيريرا يسدد ركلة ركنية مباشرة على مرمى ليفربول ولكن الكرة ارتطمت في الشباك من الخارج.
ق22: رأسية من صلاح مرت لخارج الملعب.
ق15: جوول؟ لا لا، لويس دياز سجل هدفا تم إلغائه بداعي التسلل على روبرتسون قبل أن تعود الكرة للاعب الكولومبي الذي سجل الهدف.
انطلاق المباراة.