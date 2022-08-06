مباشر الدوري الإنجليزي – فولام (1) - (1) ليفربول.. جووووول صلاح يصنع لنونيز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي فولام وليفربول التي تقام في ملعب كرافين كوتاج في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

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ق67: نونيز تسلم الكرة وسددها لكن مدافع فولام شتتها قبل أن تعبر خط المرمى.

ق64: جوووووووووووول التعااادل لليفربول بالكعب من نونيز بعد عرضية زاحفة من صلاح

ق62: حارس فولام يتألق أمام تسديدة من نونيز بالكعب بعد تبادل سريع للكرة بين صلاح وأرنولد وعرضية من اللاعب المصري.

ق60: نونيز يمرر الكرة داخل منطقة الجزاء بدلا من التسديد مباشرة.

ق59: جيمس ميلنر يشارك بدلا من فابينيو.

ق57: يا ربااااه، القائم الأيمن لليفربول يحرم كيبانو من هدف محقق إثر تسديدة قوية.

ق51: تبديلان لليفربول بمشاركة هارفي إيليوت بدلا من نونيز، وإيليوت يشارك بدلا من ألكانتارا.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم فولام بهدف دون رد.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق39: تسديدة قوية للغاية من لويس دياز ارتطمت في العارضة.

ق37: عرضية زاحفة من روبرتسون لم تجد متابع لتضيع فرصة هدف محقق على ليفربول.

ق33: جووووووووووول ميتروفيتش يسجل الهدف الأول لفولام برأسية قوية بعد عرضية من تيتي.

ق30: بيريرا يسدد ركلة ركنية مباشرة على مرمى ليفربول ولكن الكرة ارتطمت في الشباك من الخارج.

ق22: رأسية من صلاح مرت لخارج الملعب.

ق15: جوول؟ لا لا، لويس دياز سجل هدفا تم إلغائه بداعي التسلل على روبرتسون قبل أن تعود الكرة للاعب الكولومبي الذي سجل الهدف.

انطلاق المباراة.